Stockach Minister informiert sich über die Sorgen der Obstbauern nach dem Frost

Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk war auf Besuch bei Landwirten im Kreis Konstanz. Bei dem Treffen in Stockach hatte er zwar ein Ohr für die Sorgen der Obstbauern im Landkreis. Eine konkrete Zusage für ein Hilfsprogramm hatte er aber nicht im Gepäck.

Eine Reihe von Obstbauern, denen die Frostnächte im April die Existenzängste in den Kopf und die Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Ein baden-württembergischer Landwirtschaftsminister, der im Jahr der Bundestagswahl Handlungsfähigkeit demonstrieren will. Und ein selbstbewusst auftretender Landwirtschaftsverband – diese Akteure waren, grob gesagt, bei einem Informationsbesuch von Peter Hauk (CDU), Landwirtschaftsminister in Stuttgart, in der Stockacher Geschäftsstelle des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV) beteiligt. Organisatoren waren der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung und Kreistagsmitglied Wolfgang Reuther (beide CDU).

Die Landwirte machten dabei deutlich: Ihre Betriebe stehen mit dem Rücken zur Wand. Und das nicht, weil in diesem Jahr aufgrund von außergewöhnlichem Wetter die Ernte ein bisschen schlechter ausfällt. Sondern weil durch den Frost in der dritten Aprilwoche die im viel zu warmen März gesprossenen Blüten stark geschädigt wurden – Ausfallquoten von 80 bis 100 Prozent sind bekannt und wurden auch beim Ministerbesuch genannt. "Die wenigen gesunden Reste belasten den Betrieb eher, als dass es ihm hilft", sagte beispielsweise Wolfram Renner, der im Stockacher Ortsteil Wahlwies einen Obsthof betreibt. Denn gleichzeitig laufen die Kosten weiter. "Wir müssen mit dem Pflanzenschutz weitermachen wie bisher", erklärt Franz Buhl vom ebenfalls in Wahlwies gelegenen Seeblickhof. Wenn man jetzt einfach nichts mehr täte, wären Verschorfung und Verlausung die Folge, so Buhl, der auch Vorsitzender des Obstbauvereins Bodensee im Kreis Konstanz ist. 8000 Euro Kosten pro Hektar für die Saison nennt er als realistischen Betrag für den notwendigen Pflegeaufwand.

Große Sprünge bei der Rücklagenbildung hätten die Betriebe ebenfalls nicht machen können, sagte Wolfram Renner – seit 2014 sei die Ertragslage zu schlecht, auch bei einem Hof wie seinem, der bei einer betriebswirtschaftlichen Einschätzung ins obere Drittel gekommen sei. Beim Stichwort Rücklagen ging es auch gleich mitten in die politische Diskussion. Ein Antrag der Linken im Bundestag, dass Landwirte eine steuerfreie sogenannte Risikoausgleichsrücklage aufbauen können, war 2015 an den anderen Parteien gescheitert – in den Augen von Franz Käppeler, Landwirt aus Stockach-Seelfingen sowie Kreisverbandsvorsitzender in Stockach und Vizepräsident des BLHV, eine Begründung für Hilfen nach dem Frost.

Es gehe den Landwirten nicht darum, reich zu werden, sondern überhaupt über die Runden zu kommen, so Renner – eine Botschaft, die Minister Peter Hauk und Gastgeber Käppeler ebenfalls unterstrichen. "Es geht darum, die Existenz von Betrieben zu sichern", so Käppeler. Dadurch dass die Betriebe heute hoch spezialisiert seien, seien sie auch sehr anfällig. Und in Richtung des Ministers und des Bundestagsabgeordneten Waldemar Westermayer (CDU, Wahlkreis Ravensburg) sagte Käppeler: "Wir erwarten von Stuttgart, dass eine Vorlage kommt, nach der der Bund gar nicht mehr anders kann, als sich zu beteiligen." Denn den Bund ins Boot holen, das wolle man, so Hauk. Fröste gab es schließlich nicht nur im Südwesten.

Allein – wie kann man die Existenzsicherung erreichen? Ein konkretes Hilfsprogramm hatte der Minister nicht im Gepäck. Doch er gab einen Einblick, was möglich sein könnte. Zum Beispiel Entschädigungen nach der bestehenden nationalen Rahmenrichtlinie. Um nach diesen Maßgaben die schlimmsten Existenzbedrohungen eindämmen zu können, müsste allerdings erst die Ernte vorbei sein, um die Verluste beziffern zu können, so Hauk. Den Frost als Naturkatastrophe einzustufen, wie es die Landesregierung vergangene Woche tat, sei eine Voraussetzung dafür. Außerdem seien verbilligte Darlehen oder Bürgschaften im Gespräch. Hauk: "Es kann nicht sein, dass die Bauern für den Klimawandel bezahlen."

Die Landwirte aus dem Kreis Konstanz und den angrenzenden Gebieten gaben bei dem Ministerbesuch auch einen Einblick in ihr Seelenleben. Unter den herrschenden Rahmenbedingungen könnten Eltern ihren Kindern beispielsweise nicht empfehlen, einen Obstbetrieb weiterzuführen, sagte Hubert Rauch aus Überlingen-Deisendorf. Und Martin Senger aus dem Stockacher Ortsteil Espasingen: "Die Situation macht einen krank, man kann nicht mehr schlafen, weiß nicht, wie es weitergeht."

Und die Landwirte, die mit all dem leben müssen? Sie zeigten sich nach der Veranstaltung einigermaßen zufrieden. "Der Minister macht den Eindruck, dass er unsere Sorgen versteht", sagt etwa Uwe Specht aus Ludwigshafen. Und Hubert Rauch aus Überlingen: "Wir haben schon Vertrauen, dass er etwas bewirken will. Aber man muss ihn an seinen Taten messen."

Auf mittlere Sicht

Landwirtschaftsminister Peter Hauk sagte, mittelfristig müsse sich einiges ändern im Obstbau. So brauche man den Einstieg in eine sogenannte Mehrgefahrenversicherung, nötigenfalls auch mit staatlichen Zuschüssen, sagte Hauk – was in den meisten Ländern rund um Deutschland gängig sei. Denn eine Versicherung gegen Frostschäden sei derzeit mangels Anbieter nicht möglich, so die Landwirte und Funktionäre. Auch beim für Landwirte teuren Mindestlohn plädierte er dafür, bei Saisonkräften aus dem Ausland die Kaufkraft im Herkunftsland zugrunde zu legen, doch das müsse Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) tun. (eph)