Stockach Minister Guido Wolf liefert seinen Strafwein ab: Eine Begegnung der besonderen Art

Guido Wolf begleicht seine Weinschuld beim Narrengericht. Und bringt dem Kollegium Wein mit, der von Sträflingen erzeugt wurde.

Der Minister fährt elektrisch vor – zumindest teilweise. Ein großes E prangt auf dem Kennzeichen der Dienstlimousine aus Stuttgarter Produktion, mit der Guido Wolf nach Stockach gereist war. Allerdings: Das Fahrzeug ist ein Plug-In-Hybrid, wie der Fahrer zugibt. Ein Elektromotor unterstützt den Dieselmotor, was hauptsächlich im Stadtverkehr im feinstaubbelasteten Stuttgart genutzt werde. Und am Verbrauch merke man es auch, wenn elektrisch unterstützt wird. Der wird dann kleiner.

Auf den Weinverbrauch des Hohen Grobgünstigen Narrengerichts zu Stocken trifft das allerdings nicht unbedingt zu – das bekommen in schöner Regelmäßigkeit vor allem die Beklagten zu spüren, die sich immer am Schmotzigen Dunschtig vor dem Narrengericht verantworten müssen. Und manchmal auch andere. So war Guido Wolf nicht einfach nur auf Tour mit seinem Hybrid-Fahrzeug, sondern in einer regelrechten juristischen Mission unterwegs. Denn der Minister der Justiz und für Europa in der Landesregierung hatte noch Weinschulden zu begleichen. Die hatte ihm das Narrengericht in der Verhandlung im Februar aufgebrummt, weil Wolf, seit 2015 Stockacher Laufnarr, ohne seine Laufnarrenkappe als Zeuge der Anklage erschienen ist.

Bei der Übergabe des Strafweins war denn auch zunächst einmal Vergangenheitsbewältigung angesagt. Er sei im Februar nur in guter Absicht gekommen, sagte CDU-Mitglied Wolf, Spitzenkandidat seiner Partei bei der Landtagswahl 2016 und damals Anwärter auf den Posten des Ministerpräsidenten. Nämlich in der Absicht, eine Rote – die Beklagte Malu Dreyer, SPD-Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz – anzuschwärzen, wie er sagte. Wolf sei bei der Verurteilung Dreyers tatsächlich eine kompetente Hilfe gewesen, sagte Narrenrichter Jürgen Koterzyna bei der Weinübergabe: "Das war ein bravouröser Auftritt vom Scheitel bis zur Sohle." Nur über dem Scheitel, da habe es eben nicht gestimmt. Die Konsequenz: Ein halber Eimer Strafwein, 30 Liter.

Eine harte Strafe, die Narrenrichter Koterzyna in seiner ersten Verhandlung verhängt hat, bloß für den falschen Hut auf dem Kopf? In seiner Antwort verwendet Wolf das Wort "hart" durchaus: "Ich bin auch hart im Nehmen." Und der Narrenrichter? Winkt ab. Das sei doch überhaupt keine harte Strafe gewesen.

Jurist Wolf zeigte sich von den Vorgängen im Februar trotzdem noch immer leicht irritiert: "Das war schon eine Begegnung der besonderen Art, wenn man als Justizminister in die Zeugenrolle schlüpft und gleich selbst verurteilt wird." Passend zum durch und durch juristischen Einschlag, den die Strafweinübergabe erhielt, fiel auch der Wein aus, den Wolf mitbrachte. Er stammt von einem Weingut, das von Häftlingen bewirtschaftet wird, nämlich von der Staatsdomäne Hohrainhof bei Heilbronn. Vollzugliches Arbeitswesen nennt sich das dann im Behördendeutsch. Und der zuständige Fachminister nutzte die Gelegenheit, um Werbung für diese Art des Strafvollzugs in Baden-Württemberg zu machen: "Auf das vollzugliche Arbeitswesen sind wir in Baden-Württemberg sehr stolz", sagt er da zum Beispiel. Oder: "Wir wollen Häftlinge mit Perspektive."

Seine eigene Perspektive als jemand, der vom Narrengericht mit einer Weinstrafe belegt wurde, hoffte Wolf offenbar, mit einer Sollübererfüllung zu verbessern. Statt der geforderten 30 Liter hatte er auf dem Weingut nämlich 60 Flaschen zu je 0,75 Liter in den Kofferraum seines Hybridfahrzeugs geladen – macht also 45 Liter oder glatte 50 Prozent mehr. Schließlich wolle er nicht als geiziger Schwabe dastehen, sagte Wolf. Doch da hatte er offenbar nicht damit gerechnet, dass Narrenrichter Jürgen Koterzyna auch das Kleingedruckte liest. Worin zu finden ist, dass man bei Selbstabholung auf dem Weingut einen Rabatt pro Flasche bekommt – und bei einer Menge von 60 Flaschen einen weiteren Rabatt. Mehr einkaufen, um einen Preisnachlass zu bekommen – die bei der Weinübergabe liebevoll gepflegten Vorurteile zwischen Badenern und Schwaben waren wiederhergestellt.

Und die Politik? Die tauchte an dem Abend – abgesehen von politischen Farbspielen und kleinen Scharmützeln mit dem Kläger des Narrengerichts, SPD-Mitglied Thomas Warndorf – allenfalls am Rande auf. Zum Beispiel als Narrenrichter Jürgen Koterzyna die Gelegenheit nutzte, um ein Anliegen an den Minister, der auch für Tourismus zuständig ist, elegant zu platzieren: Man wolle die Stockacher Fasnacht stärker für den Fremdenverkehr nutzen. Vielleicht kommt das Hybridfahrzeug mit Stuttgarter Kennzeichen ja demnächst wieder nach Stockach.

