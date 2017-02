Stockach-Wahlwies Messmer-Stiftung: Waldorfschule Wahlwies punktet mit Kultur

Die Werner und Erika Messmer-Stiftung schüttet 155 000 Euro für Schulprojekte aus. Auch die Waldorfschule im Stockacher Stadtteil Wahlwies profitiert von dem Geld.

Die Werner und Erika Messmer Stiftung mit Sitz in Radolfzell ist ein großer Förderer von Schulen in der Region. In diesem Jahr schüttet sie für Schulprojekte Mittel in Höhe von 155 000 Euro aus. Das Geld wird auf 20 Projekte an zehn Schulen in der Bodenseeregion aufgeteilt. Eine der dabei bedachten Schulen ist die Waldorfschule im Stockacher Ortsteil Wahlwies. Außerdem fließt Geld an vier Radolfzeller Schulen, die Hermann-Hesse-Schule Gaienhofen sowie in der erweiterten Region an die Klosterschule Wald und die drei Camphill Schulgemeinschaften in Überlingen, Heiligenberg und Frickingen (siehe Text rechts). In der Ratoldusschule in Radolfzell stellten Lehrer die geförderten Projekte vor.

Die Waldorfschule in Wahlwies punktete bei der diesjährigen Schulausschüttung mit einem kulturellen Projekt. Der Betrag, der von der Stiftung ausgeschüttet wird, fließe in eine dreitägige Probenfreizeit mit dem Oberstufenorchester, erklärt dessen Leiter, Musiklehrer Thorsten Leonhard. Dieses Orchester gebe es im Prinzip schon, seit es die Schule gibt, erklärt der studierte Violinist. Mit 54 jugendlichen Musikern sei das Ensemble in diesem Jahr allerdings besonders groß.

Und Kultur kostet eben auch Geld. Da die Eltern an einer Waldorfschule Schulgeld und Instrumentalunterricht bezahlen, sei die musikalische Arbeit durchaus eine finanzielle Belastung für sie. Durch die Zuwendung der Messmer-Stiftung sei nun ein großer Teil der Kosten für das Probenwochenende gedeckt, sagt Leonhard: "Das nimmt viele Finanzierungssorgen von unseren Schultern." Die Organisatoren freue das sehr.

Hinter dem Oberstufenorchester stehe auch eine pädagogische Idee, erklärt Thorsten Leonhard, der das Ensemble seit sieben Jahren leitet. Man wolle den Jugendlichen die zentrale Kultur Mitteleuropas näherbringen. "Und das geht eben am besten durchs Selbermachen", erklärt er den Ansatz. Für die Waldorfschule sei es übrigens das erste Mal gewesen, dass man sich bei der Messmer-Stiftung um eine Zuwendung beworben habe. Die Messmer-Stiftung möchte mit ihrer Ausschüttung an Schulen Einzel- und Teamleistungen prämieren oder Initiativen fördern.

Nach dem Tod des Radolfzeller Ehrenbürgers Werner Messmer im vergangenen Jahr wuchs das Kapital der Stiftung von acht auf 38 Millionen Euro an. Damit gehört die Werner und Erika Messmer-Stiftung inzwischen zu den mittelgroßen Stiftungen in Deutschland. Sie hat den Zweck der Förderung der Altenpflege, von Sport, Kunst und Kultur, von Bildung und Erziehung sowie der Jugendhilfe ebenso wie der Förderung von Wissenschaft und Forschung, des Heimatgedankens, des öffentlichen Gesundheitswesens und mildtätiger Zwecke, etwa im Hospizbereich. Im Schulbereich möchte die Stiftung Projekte fördern, die über die Verpflichtungen des Schulträgers hinausgehen. Die sinnvolle Nutzung der digitalen Welt sei ein Kriterium. Der Stiftungsvorstand legt Wert darauf, "dass digitale Medien zum Nutzen junger Menschen eingesetzt werden", weswegen viele geförderte Projekte aus diesem Bereich kommen.

Welche Schule was kauft

Die Grundschule in Radolfzell-Böhringen hat eine Kooperation mit der Musikschule Radolfzell und investiert die Gelder in ein Klavier für die Musikförderung.

hat eine Kooperation mit der Musikschule Radolfzell und investiert die Gelder in ein Klavier für die Musikförderung. Das Friedrich-Hecker-Gymnasium in Radolfzell möchte mit den Geldern zwei computergesteuerte Fräsen für den Technikunterricht erwerben. Die Schule will auch Ruderboote anschaffen, ihre Lehrräume besser ausstatten und gegen Kunststoff-Müll einen Wasserspender aufstellen.

möchte mit den Geldern zwei computergesteuerte Fräsen für den Technikunterricht erwerben. Die Schule will auch Ruderboote anschaffen, ihre Lehrräume besser ausstatten und gegen Kunststoff-Müll einen Wasserspender aufstellen. Die Ratoldusschule in Radolfzell hat einen Computerraum und fünf Lehrkräfte, die in Informatik ausgebildet sind. Sie setzt die Fördergelder für Computer ein.

hat einen Computerraum und fünf Lehrkräfte, die in Informatik ausgebildet sind. Sie setzt die Fördergelder für Computer ein. Die Grundschule Liggeringen ist die kleinste Radolfzeller Schule mit 35 Kindern. Sie machte positive Erfahrung mit computerunterstützten Lernhilfen zum Rechnen. Sie setzt das Geld für die Anschaffung von Tablets ein.

ist die kleinste Radolfzeller Schule mit 35 Kindern. Sie machte positive Erfahrung mit computerunterstützten Lernhilfen zum Rechnen. Sie setzt das Geld für die Anschaffung von Tablets ein. Das Mädchengymnasium Kloster Wald bietet ab der neunten Klasse parallel zum Unterricht eine Berufsausbildung an. Die Schule hat 144 Auszubildende in der Schneiderei, 81 in der Schreinerei und 46 in der Bildhauerei. Mit dem Geld der Stiftung sollen eine Bügelanlage angeschafft, und ein Stipendium finanziert werden.

bietet ab der neunten Klasse parallel zum Unterricht eine Berufsausbildung an. Die Schule hat 144 Auszubildende in der Schneiderei, 81 in der Schreinerei und 46 in der Bildhauerei. Mit dem Geld der Stiftung sollen eine Bügelanlage angeschafft, und ein Stipendium finanziert werden. Die Hermann-Hesse-Schule in Gaienhofen möchte Blasinstrumente und Tablet-Rechner kaufen.

möchte Blasinstrumente und Tablet-Rechner kaufen. Die Camphill Schulgemeinschaften in Überlingen, Heiligenberg und Frickingen schaffen digitale Kommunikationshilfen für Menschen mit unzureichendem Sprachvermögen an, um einen positiven Zugang zur Sprache zu ermöglichen.(gla)

