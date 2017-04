Stockach Meßkircher Straße: Hoher Schaden bei Auffahrunfall

Auf Höhe der Shell-Tankstelle hat es gekracht.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 17.20 Uhr, wie die Polizei in ihrer Pressemeldung mitteilt. Demnach hat ein 69 Jahre alter Autofahrer in der Meßkircher Straße auf Höhe der Shell-Tankstelle offenbar übersehen, dass eine 37 Jahre alte Autofahrerin vor ihm verkehrsbedingt halten musste. Der Mann hat der Meldung zufolge offenbar stark abgebremst, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Den Schaden beziffert die Polizei mit nahezu 5000 Euro.