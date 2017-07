Stockach Mehrere Schulen in Stockach bekommen Alarmanlagen

Die Arbeiten finden im Nachgang von Amokläufen statt.

Mehrere Stockacher Schulen bekommen demnächst Anlagen für Amokalarme. Dies hat der Stockacher Gemeinderat einstimmig beschlossen. Eingebaut werden sollen die Anlagen demnach zunächst in der Goldäckerschule, im Schulverbund Nellenburg und im Gymnasium. Doch auch bei anderen Schulen wolle man das Thema angehen, sagte Bürgermeister Rainer Stolz in der Sitzung. Diese Warnanlagen würden notwendig nach tragischen Ereignissen auch in Baden-Württemberg, so der Verwaltungschef. Als Preis für die Arbeiten nennt die Sitzungsvorlage eine Summe von etwas mehr als 200 000 Euro. Auch die Leiter von Schulverbund und Gymnasium, Beate Clot und Michael Vollmer, sehen die Notwendigkeit solcher Anlagen. Beate Clot kann zwar nicht von riskanten Situationen berichten. Dennoch sagt sie: "Die Anlage muss her." Der Schulverbund habe beispielsweise Klassenzimmer, die weit vom Sekretariat entfernt sind. Ein Lehrer, der dort unterrichtet, müsse im Notfall Informationen mit dem Sekretariat austauschen können. Und auch Michael Vollmer sagt, dass man die Sorge um die Sicherheit ernstnehmen müsse.