Stockach Medienprojekt Klasse!: In Stockach ist man bereit für die Digitalisierung

Industrie 4.0 heißt das Zauberwort der Arbeitswelt. Vor dem Karrieretag am Stockacher Berufsschulzentrum haben fünf Schüler Bürgermeister Rainer Stolz zum Thema interviewt.

Herr Bürgermeister Stolz, wie sehen Sie die industrielle Entwicklung der Stadt Stockach in den letzten Jahren?

Die Entwicklung des Standortes Stockach ist aus gewerblicher und industrieller Sicht sehr gut und dynamisch. In etwas mehr als zehn Jahren konnte im Gewerbegebiet Blumhof eine große Anzahl höchst attraktiver, innovativer Unternehmen angesiedelt werden.

Was denken Sie, wie sich die Industrie in Stockach entwickeln könnte? Was müsste man noch verbessern?

Entscheidend dafür war und ist, dass wir genügend "Hardware", das ist gut erschlossene Gewerbefläche mit zeitgemäßer Infrastruktur zur Verfügung haben, und die "Software", die Attraktivität des Standortes auch in kultureller, sozialer und bildungspolitischer Hinsicht weiter entwickeln und modern aufstellen können.

Bereitet sich die Stadt Stockach auf die Industrie 4.0 vor? Welche Pläne gibt es?

Ja, die Stadt hat eine konkrete Planung für den sehr aufwendigen Ausbau von Breitbandverkabelung erarbeitet, der in den nächsten zwei Jahren eine deutliche Verbesserung der Abdeckung mit einer akzeptablen bis guten Übertragungsrate ermöglicht. Hier stellt der Gemeinderat die notwendigen Haushaltsmittel zur Verfügung.

Sehen Sie eine Chance für die Industrie 4.0, etwas grundlegend zu verändern?

Die Hinwendung der Industrie zu den Neuen Medien, zu neuen Informations- und Kommunikationstechniken, zur weiteren Automatisierung werden ihre Wirkung auf die Gesellschaft nicht verfehlen. Wir werden uns immer mehr leicht erreichbarer Hilfsmittel bedienen, um das Leben noch angenehmer zu gestalten. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist, dass die Gesellschaft gut aufpassen muss, dass der Mensch noch im Mittelpunkt steht und nicht der Prozess. Es wird sich Grundlegendes verändern und wir müssen wachsam sein, dass das Angenehme nicht zum Fluch wird.

Wird die Industrie 4.0, Ihrer Meinung nach, große Auswirkungen auf die Stadt Stockach haben?

Wir werden, neben unseren erhöhten finanziellen Anstrengungen, im Bereich der Gesellschaft alle Anstrengungen darauf konzentrieren müssen, dass die Grundwerte des menschlichen Lebens, die Grundlagen der menschlichen Kommunikation, dabei nicht unter die Räder kommen. Neben der Begeisterung für die Technik muss auch eine kritische Haltung hinsichtlich der bedenkenlosen Anwendung der technischen Möglichkeiten eingenommen werden.

Inwiefern profitiert die Stadt Stockach von der Industrie 4.0?

Da Stockach mit seinen Nachbarn in einer herrlichen Landschaft liegt, mit einer sehr guten Infrastruktur versorgt ist, verkehrsgünstig liegt und genügend Gewerbeflächen anbieten kann, sind die Voraussetzungen, interessante Betriebe mit hohem Innovationsanteil hier anzusiedeln und ihnen eine Perspektive zu bieten, hervorragend.

Zu einem anderen Thema: Wieso finden Sie den Karrieretag an unserer Schule so wichtig?

Dieser Karrieretag ist wichtig, weil er den Betrieben die Chance gibt, sich den künftigen Mitarbeitern mit all ihren Qualitäten und Perspektiven vor Ort zu zeigen. Die Schüler sehen also nicht nur im Netz Bilder und werden geführt, sondern sie haben Gelegenheit, die Präsentation der Unternehmen zu bewerten, zu hinterfragen, zusammen mit Eltern und Freunden mehr über Berufsprofile zu erfahren. Der Tag wirkt also nach innen und nach außen. Zum anderen hat sich im Laufe der letzten Jahre in der Schule, in der Stadt, in der Region eine Art "Spirit" des BSZ herausgebildet, der ganz eng mit dem Karrieretag verbunden ist. Dies gilt es zu erhalten und weiter zu entwickeln.

Sind Sie der Meinung, dass man auf dem Karrieretag den Traumjob für sich finden kann?

Ich bin davon überzeugt, dass dieser Tag an dieser Schule eine unschlagbare Plattform für die Auswahl und damit den Einstieg ins Berufsleben darstellt. Sogenannte Traumjobs gibt es meist erst, wenn man sich über seinen Weg völlig im Klaren ist und einen solchen Traum konkret entwickelt hat. Auf dem Weg dorthin ist dieser Tag eine Hilfe.

Wie sehen Sie die Zukunft des Karrieretags? Was könnte man verbessern?

Dieser Tag ist elementar und muss jährlich durchgeführt werden. Ich halte es für eine interessante Idee, auch zeitaktuelle Themen dort mit anzubieten.

Was für einen Ratschlag könnten Sie den Stockacher Schülern mit auf den Weg geben?

Dass sie die Chance nutzen, die sie in Stockach in besonderem Maße vorfinden. Eine überschaubare, sehr moderne Schule mit einem attraktiven Bildungsangebot, das jedem, der etwas erreichen will und arbeiten will, einen guten Weg aufzeigt.

Zum Schluss noch eine persönliche Frage: Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen? Und würden Sie diesen Beruf voller Überzeugung auf dem Karrieretag präsentieren?

Ich habe damals meinen Berufswunsch selbst nicht so konkret vor Augen gehabt. Hier waren meine Eltern wichtige Antreiber und Helfer. Der Beruf, den ich damals ergriffen habe, wird von uns, der Stadtverwaltung, am Karrieretag selbstverständlich präsentiert. Den Beruf des Bürgermeisters gibt es als Ausbildungsberuf nicht. Das kommt, wenn man dies will, es kann und die Menschen davon überzeugen kann, dass man für sie da ist.