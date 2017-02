Stockach Martin Schulz sorgt auch bei der Stockacher SPD für Euphorie

Nach dem Führungswechsel verzeichnet auch der Stockacher Stadtverband der SPD mehr Interesse an der Parteiarbeit – in der Mitgliederzahl schlägt sich das allerdings nicht nieder. Was Gemeinderäte und Parteimitglieder zu erzählen haben.

Die SPD ist seit ein paar Wochen wie elektrisiert – seit Martin Schulz Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur übernommen hat. Überträgt sich diese regelrechte Schulz-Euphorie auch auf die 30 Mitglieder der ältesten Partei Deutschlands in Stockach? In einer Region, wo die CDU nach wie vor die dominierende Partei ist? Zum Vergleich: Der CDU-Stadtverband hat nach Auskunft aus der Singener Kreisgeschäftsstelle 128 Mitglieder.

Von einem Mitgliederzustrom in jüngster Zeit könne er nicht berichten, sagt Wilfried Herzog, der Vorsitzende des SPD-Stadtverbands. Drei Mitglieder hätten im vergangenen Jahr den Stadtverband verlassen, fünf seien dazu gekommen, zuletzt vor Schulz' Antritt zwei im Dezember, die erst um die 30 Jahre alt seien – die hätte Herzog bei der jüngsten Mitgliederversammlung willkommen heißen wollen, aus beruflichen Gründen habe es dann mit einem Besuch doch nicht geklappt. Was die Mitgliederzahlen angeht, sei also noch kein Schulz-Effekt spürbar, sagt Herzog. Trotzdem sagt er: "Selbstverständlich bin ich euphorisch." Und mit Verweis auf den SÜDKURIER-Titel "Schulz erobert SPD-Herzen" sagt er: "Schulz erreicht wirklich die Menschen."

Hört man sich unter den SPD-Mitgliedern um, ergibt sich das Bild einer Partei, die endlich wieder Aufwind spürt – und das durchaus auch im lokalen Umfeld: "Ich werde auch von jüngeren Leuten angesprochen, die sich für die SPD interessieren", sagt etwa Claudia Weber-Bastong, die im Stockacher Gemeinderat sitzt. Eine gewisse Euphorie übertrage sich da auch auf sie. Sie hoffe nun, dass Schulz hält, was die Lage bisher verspricht.

Thomas Warndorf will noch nicht von Euphorie über Martin Schulz sprechen: "Wer weiß, was bis September noch alles passiert." Doch es gebe anscheinend eine Wechselstimmung in Deutschland, "und das gefällt mir", sagt Warndorf, der im vergangenen Jahr in die Partei eingetreten ist, für die er im Gemeinderat sitzt: "Die SPD ist wieder eine wahrnehmbare Größe, da bin ich euphorisch." Und er hoffe, dass die AfD dadurch bei der Bundestagswahl Stimmenanteile verliert.

Der erst 20 Jahre alte Noel Weber ist im Mai 2016 in die SPD eingetreten. Seine Mutter Claudia Weber-Bastong habe darauf allerdings keinen Einfluss gehabt, sondern die Partei sei für seine Vorstellungen die passendste gewesen. Als einer der Jüngeren in der Partei sei er in einer SPD-nahen Facebook-Gruppe aktiv, erzählt er: "Es ist toll zu sehen, wie viel Zulauf es dafür jetzt gibt." Auch aus seinem Freundeskreis habe es Interesse an seiner Parteiarbeit gegeben – vielleicht werde dadurch sogar noch jemand Mitglied. Weber freut sich natürlich darüber, dass es mit der Partei wieder aufwärts geht, auch wenn er politisch gesehen dem früheren Vorsitzenden Sigmar Gabriel positive Seiten abgewinnen konnte – etwa dessen Unterstützung für transatlantischen Freihandel mit den umstrittenen Abkommen CETA und TTIP: "Man muss an globalen Entwicklungen dranbleiben."

Auch außerhalb von Stockach kommt Schulz gut an. Claudia Brackmeyer, die in Bodman-Ludwigshafen für die SPD im Gemeinderat sitzt und als Gast bei der Mitgliederversammlung in Stockach war, bewundere, was Schulz aus dem Amt des Vorsitzenden des Europäischen Parlaments gemacht habe, sagt sie. Und: "Bei einer Talkshow kürzlich hat er sich nicht dazu hinreißen lassen, etwas zu versprechen, wovon er weiß, dass er es nicht halten kann."

