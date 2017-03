Stockach Mark Twains "Die Abenteuer des Tom Sawyer" in Stockach

Mark Twains "Die Abenteuer des Tom Sawyer" in Stockach

Bei der Premiere des Musicals in der Aula des Nellenburg-Gymnasiums überzeugten die jungen Sängerinnen und Sänger mit ihrer Darstellung.

Erst der Tag der offenen Tür, dann die Musical-Premiere – es war ein langer Tag für viele Lehrer und Schüler. Doch die Anstrengung war ihnen nicht anzumerken. Auf der Bühne der vollbesetzten Aula des Nellenburg-Gymnasiums spielten die 45 Darsteller nicht nur die Abenteuer von Tom Sawyer, sie erlebten sie geradezu. Ihre Spielfreude zog die Zuschauer in ihren Bann, es gab viel Szenenapplaus und Gelächter. Die älteren Gäste schmunzelten, als Tom rief: "Nur weil Schule stattfindet, heißt es nicht, dass wir da auch hin müssen!" Und sie verstanden Tante Polly, die Lehrerin und den Pfarrer, die sich fragten, was sie mit diesem Jungen tun sollten.

Tom Sawyer (Mathis Schuller) und Huck Finn (Finn Trinkner), auch im echten Leben gute Freunde, sahen, wie Indianer Joe nachts auf dem Friedhof Doc Robinson tötete. Sie schworen einen Eid darauf, nichts zu verraten. Tom lernte Becky (Lea Schmidt) kennen und verliebte sich in das schüchterne Mädchen. Der liebenswerte Schlingel brachte seine Freunde dazu, für ihn einen Zaun zu streichen – eine Strafe seiner Tante Polly – und ihm ihre Bibelkarten zuzustecken, damit er in der Kirche anstelle seines Bruders glänzen konnte. Das Zitieren von Bibelversen umging er mit Geschichten aus der Bibel, in denen allerdings neben David und Goliath auch Robin Hood vorkam.

Während Huck heimlich lesen lernte, verlobte sich Tom mit Becky. Sein Geschenk: ein alter Türknauf. "Jetzt darfst du keinen anderen mehr lieben", ermahnte er sie. Indianer Joe suchte einen Schatz genau in der Höhle, in der Tom und Becky sich verliefen. Huck rettete sie und streckte den Schurken nieder. Am Ende gab es ein fröhliches Wiedersehen mit den Familien und Freunden.

"Das macht Spaß. Es ist schön zu sehen, wie die neue Generation spielt", sagte Fabienne Auer, die im letzten Jahr Abitur gemacht hatte. Ihr Freund Alexander Lodemann stellte fest, dass mehr Jungs dabei seien als früher, und seine Schwester Rebecca Lodemann fand die Situation als Zuschauerin ungewohnt. "Ich würde zu gern mitspielen." Felix Baumgartner, auch Abiturient von 2016, erkannte das Kostüm von Indianer Joe wieder. "Das war auch mein Mantel."

Die langjährige Leiterin der Theater-AG, Hanneli Schott, begeisterten das wunderschöne Bühnenbild von Luitgard Zander, Dagmar Pingler und mehreren Schülerinnen und Schülern, die hervorragende Musik der Country-Band unter der Leitung von Stefan Gräsle und die tolle Dynamik der jungen Schauspieler. Auch der ehemalige Schulleiter Manfred Schnopp war beeindruckt. "Unglaublich. Da sieht man, wofür Schüler begeisterungsfähig sind."

Auf der Bühne lobte Michael Vollmer, Schulleiter des Nellenburg-Gymnasiums, alle Darsteller: "Ihr habt Großartiges geleistet. Ich bin wirklich stolz auf euch." Sie erhielten Eisgutscheine. Blumen und Gutscheine gab es auch für die Musiker und die drei Regisseure – Referendarin Lisa Binder, den schon seit einigen Jahren mithelfenden Michael Koger und Musiklehrerin Martina Hartmann. Sie bekam einen extra großen Beifall ihrer Darsteller.

Bildergalerie im Internet:

Tom Sawyers Abenteuer