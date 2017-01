Stockach Marcella Steinke ist das Aushängeschild der Stierzunft Muhwiesen

Die 25-jährige Wahlwieserin leitet als Tambourmajorin die junge Fasnachts-Garde.

Bei der Stierzunft Muhwiesen in Wahlwies gibt es zwei reine Frauengruppen: die Wiesenblumen und die Garde. Gardetambourmajorin ist seit der Vereidigung am 11. November letzten Jahres die 25-jährige Marcella Steinke. Sie gehört zum erweiterten Zunftrat, nimmt an dessen Sitzungen teil und darf bei Ordensverleihungen die jüngeren Geehrten küssen.

Als ihre Vorgängerin Jennifer Herz im Sommer 2016 ihr Amt zur Verfügung stellte, übernahm Marcella, die nach ihrem BWL-Studium berufsbegleitend ein Fernstudium in Graphik-Design macht, die Aufgaben. In dieser Saison studiert die Garde keinen Showtanz ein, weil es keinen Bunten Abend gibt. Einen Marsch haben sie aber für drei Auftritte geübt. Die zehn 16- bis 25-Jährigen haben ihn schon beim Holzer-Frühschoppen in Nenzingen gezeigt. Weitere Auftritte folgen beim Narrenpolizeitreffen in Zoznegg sowie beim Brauchtumsabend in Markelfingen.

Bereits in den Sommerferien beginnen die Proben für die kommende Fasnacht. "Sobald die Schritte sitzen, tanzen wir in Stiefeln, das ist ein ganz anderes Gefühl", erklärt Marcella, die aufgrund ihres Amtes bei Auftritten meist in der Mitte steht. Das hängt vor allem mit der Andersfarbigkeit des Häses zusammen, das in der Blau-weiß-Kombination genau anders herum genäht ist als die übrigen Häser. Die Hälfte der Gruppe kümmert sich um den Marsch, die andere um den Tanz oder um den Stand beim Wahlwieser Weihnachtsmarkt.

"Mir ist wichtig, dass der Zusammenhalt stimmt. Alle sollen eingebunden sein", sagt Marcella Steinke. Sie versuche, den Jüngeren Tradition und Bräuche vorzuleben. Wer am 11. November 16 Jahre alt ist, darf in die Garde. "Viele Mädchen freuen sich darauf, dann gleich dabei zu sein."

Manche Uniformen sind 25 Jahre alt, neue werden genau gleich nachgenäht. Die Sorge vieler Leute, den Mädchen müsse bei Umzügen in den kurzen Röcken kalt sein, kann sie zum Teil nehmen: "Wir haben spezielle Strumpfhosen, die uns ganz gut warm halten."