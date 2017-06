Stockach/Aach Manfred Ossola ist der erste Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Aach

Manfred Ossola will Bürgermeister der Hegaustadt werden und kündigte nun seine Kandidatur an.

Manfred Ossola kandidiert für das Amt des Bürgermeisters in Aach. Ossola wohnt in Stockach und ist aus der Fasnacht, etwa durch Auftritte mit seiner Ehefrau Vera bekannt. Beruflich ist der 59-Jährige aber schon lange Leiter des Hauptamtes in Aach. Nun setzt er zum Sprung auf den Chefsessel in der Gemeindeverwaltung an, wie aus einer Pressemeldung hervorgeht. „Ich möchte Sie darüber informieren, dass ich mich am 24. September 2017 für dieses Amt zur Wahl stellen werde“, schreibt er darin. Severin Graf, der 16 Jahre das Amt innehatte, steht für eine dritte Amtszeit nicht zur Verfügung. Schon länger spiele er mit dem Gedanken, sich um das höchste Amt in Aach zu bewerben, schreibt Ossola: „Die Zukunft der Stadt Aach war mir immer schon wichtig." Doch zu früheren Terminen sei ihm und seiner Frau die Erziehung der drei gemeinsamen Kinder wichtiger gewesen. Das Bürgermeisteramt könne nicht in einer 40-Stunden-Woche geleistet werden.

Nun, da der Nachwuchs auf eigenen Beinen steht, sei er überzeugt, mit seiner Familie richtig entschieden zu haben. Er wolle laufende Langzeitprojekte wie die Stadtsanierung rasch fortführen: „Sicherlich kann ich hier mit meinem Insider-Wissen diese Vorhaben ohne Einarbeitungszeit zielgerichtet voranbringen“, sagt er. Auch seine Bekanntheit in Aach sieht er als Vorteil. Nur dass er auch nach Aach umziehen werde, das wolle er nicht versprechen.