Stockach Malu Dreyer vor dem Stockacher Narrengericht: Abteilung Attacke hilft nicht weiter

Das Hohe Grobgünstige Narrengericht zu Stocken hat die Beklagte in zwei Punkten schuldig gesprochen. Zusätzlich zur Weinstrafe muss sie Sozialstunden leisten.

Das Narrengericht zu beleidigen – das mögen die Gerichtsnarren gar nicht. Das bekam gestern Abend auch Malu Dreyer zu spüren, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, amtierende Bundesratspräsidentin und diesjährige Beklagte. Der vollständige Titel des Gremiums, hohes grobgünstiges Narrengericht, mag ein bisschen sperrig wirken. Aber daraus gleich das "grobe hochbrünstige Narrengericht" zu machen, wie es Dreyer zu Beginn ihrer Verteidigungsrede tat – und das gleich zweimal? So etwas hat sich noch kein Beklagter getraut. Für diesen Griff ins Repertoire der Abteilung Attacke verhängte Narrenrichter Jürgen Koterzyna eine Extra-Strafe von einem halben Eimer Rotwein österreichischen Maßes – das entspricht 30 Liter.

Zuvor hatte das Gericht Dreyer bereits in zwei der drei Anklagepunkte, die Kläger Thomas Warndorf vorbrachte, für schuldig befunden. Diese lauteten: "Betreiben vom blindem Trumpismus" – was Warndorf mit dem "Scheiß-Deal" beim Verkauf des Flughafens Hahn begründete –, "wissentliche Karnevalisierung der Landespolitik" – zum Beispiel durch die Beschäftigung mit Friedwäldern statt mit einer Neuordnung des Föderalismus – und "Verrat am sozialdemokratischen Grundkonsens in Tateinheit mit Nicht-Verhinderung eines Wahlsieges" – im Klartext: durch ihren Wahlsieg habe Dreyer die Niederlage als Teil des Wahlprogramms der SPD verraten. Der erste dieser Punkte war offenbar auch dem Narrengericht zu abstrus. Für die anderen beiden sprach Narrenrichter Koterzyna sie schuldig, mit einem "grobgünstigen" Strafmaß von je einem Eimer Wein. Für die Bezeichnung des Gerichts als Garde im Vorfeld der Sitzung muss sie zudem Sozialstunden leisten und am Stockacher Stand beim nächsten Rheinland-Pfalz-Tag eine Stunde Werbung für Stockach machen.

Da haben auch die kräftigen Dämpfer nicht geholfen, die Dreyer den Anklagepunkten in ihrer Verteidigungsrede verpasste. Zum ersten Punkt sagte sie: "Die meisten Flughäfen in Rheinland-Pfalz gehören den Amerikanern. Da ist es gut, einen eigenen Flughafen zu haben, wer weiß, wie sich das Verhältnis entwickelt." Zum Punkt Karnevalisierung der Politik verwies sie – hierzulande durchaus schmerzhaft – auf Baden-Württemberg als "Großmeister des unfreiwilligen Humors", etwa durch Günther Oettinger oder – Kalauer inbegriffen – Gerhard Mayer-Formfehler. Und schließlich nehme sie den Vorwurf, eine Wahlniederlage nicht verhindert zu haben, gerne auf sich – als Pionierin auf dem Gebiet.