Stockach Malschüler sind begeistert von Kursleiter Roland Kamenzin

Im Rathaus Stockach sind bis zum 2. Juni Bilder von elf VHS-Kursteilnehmern und ihrem Kursleiter Roland Kamenzin zu sehen.

"Die Liebe zur Malerei" titelt eine Ausstellung im Rathaus mit Werken von elf VHS-Malkurs-Teilnehmerinnen und ihrem Kursleiter Roland Kamenzin. Rund 60 Bilder in Acryl, Pastell und Öl wecken die Lust, genauer hinzusehen. "Die Themen sind ganz verschieden", erläutert Kamenzin, der selbst mit fünf Werken vertreten ist. Ein besonderer Hingucker ist hier die farbfreudige, in Öl gespachtelte Vision mit Flaneuren auf einer belebten Hauptstraße in Stockachs Oberstadt.

Die Themenvielfalt der mehr oder weniger abstrakten und impressionistischen Malerei ist groß. "Ich lasse jede meiner Kursteilnehmerinnen malen, was sie möchte", betont der langjährige VHS-Dozent. "Mir gefällt das Malen super, und bei Kamenzin ist es grandios", schwärmte im Pulk der 100 Vernissage-Gäste die Kursteilnehmerin Marita Beckmann. Die dreifache Mutter aus Hohenfels, die im Brotberuf Elektroteile montiert, ist aktuell überwiegend mit Landschaften vertreten. Sie möchte aber "noch vieles anderes ausprobieren", betont sie. "Die Malerei ist mein neues Hobby", strahlt Dorothea Bauschke-Müller, die bis zu ihrem Ruhestand Allgemeinärztin in Stockach war. Von ihr beeindrucken Erinnerungen in Öl an Reisen in ferne Länder, die sie nach Fotos und künstlerischer Freiheit malte.

Menschen, Hühner, Blumen, Instrumente, Stilleben und Farbstudien nebst Landschaften im Hegau und anderswo gibt es da zu bestaunen.

Einen swingenden Kontrapunkt setzten mit vier Saxophonen und einer Klarinette Instrumentalschüler aus Singen mit ihrer Lehrerin Martina Bennett. "Das war schmissig und eine gute Einstimmung auf die Ausstellung", bemerkte Bürgermeister Rainer Stolz. Für Leute, die an der Malerei Spaß haben, sei Kamenzin eine Größe, fügte er froh gelaunt hinzu. Als neuer Leiter der Hauptstelle der Volkshochschule nutzte Frank Weigelt die Möglichkeit, Grußworte zu übermitteln. "Als langjähriger Dozent hat Roland Kamenzin sein Wissen an über 300 Kursteilnehmer weitergegeben", lobte der studierte Ethnologe. Dass sie alle "in Kamenzin einen ausgezeichneten Lehrmeister gefunden haben", betonte Karl Bosch. Als gefragter Dozent entlocke er seinen Kursteilnehmern "ein Optimum an Kreativität", was man den gezeigten Werken ansehe.

Die Teilnehmer

Bildergalerie von der Vernissage: www.suedkurier.de/bilder

Sie sind mit jeweils etwa fünf Bildern bei der Ausstellung im Rathaus vertreten: Roland Kamenzin, Dorothea Bauschke-Müller, Marita Beckmann, Marianne Karmann, Hedwig Kehle, Simona Koch, Melanie Messmer, Sabrina Messmer, Marlis Reimann, Isburga Rupp, Hiltrud Schweikl und Ingrid Stössel. Präsentiert werden die Bilder bis zum 2. Juni. Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, montags und mittwochs von 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 19 Uhr.