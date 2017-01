Stockach Männergesangverein stemmt ein arbeitsreiches Jahr

Männergesangverein Raithaslach-Münchhöf kann mit Leistungen zufrieden sein und bestätigt den Vorstand.

Bei der Jahresversammlung des Männergesangvereins Raithaslach-Münchhöf im Gasthaus Löwen in Raithaslach war dem Bericht des Schriftführers Georg Müller zu entnehmen, dass das Vereinsjahr durch zahlreiche Auftritte und Aktivitäten geprägt war. Unter anderem wurde an einer Maiandacht gesungen, die Messen anlässlich des Patroziniums und an Weihnachten mitgestaltet. Das traditionelle Herbstfest war ebenfalls ein Erfolg. Dazu kamen Auftritte in Öhningen und zusammen mit anderen Männerchören in der Franziskanerkirche in Überlingen.

Dies hatte zur Folge, dass der Kassierer Markus Kaupert ordentlich zu tun hatte. Dafür konnte er einen für die Anwesenden recht zufriedenstellenden Bericht vortragen. Der Vorsitzende Fridolin Hohenreuther hob in seinem Bericht besonders die Kameradschaft hervor, ohne die dies alles nicht zu leisten gewesen wäre. Die Wahlen, zügig und routiniert geleitet von Andrea Schuster (Stellvertreterin des Ortsvorstehers) brachten folgendes Ergebnis: Wiedergewählt wurde der Vorsitzende Fridolin Hohenreuther, Schriftführer Georg Müller, aktiver Beisitzer Markus Ramsperger und Kassenprüfer Rolf Lammers. Für den ausscheidenden passiven Beisitzer Frank Baur wurde Stefan Maier neu gewählt.

Der aktuelle Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender Fridolin Hohenreuther; stellvertretender Vorsitzender Frank Rothmund; Schriftführer Georg Müller; Kassierer Markus Kaupert; aktive Beisitzer Josef Balsliemke und Markus Ramsperger; passive Beisitzer Stefan Maier und Wolfgang Müller; Kassenprüfer Rolf Lammers und Helmut Kessler. Mit mehreren Liedvorträgen wurde die Versammlung beschlossen.