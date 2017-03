Eigeltingen Mädelsabend im Blumencafé kommt gut an

Vier Unternehmerinnen stellen im Blumencafé bei einer ungewöhnlichen Aktion gemeinsam aus – sehr zur Freude der Besucherinnen.

Mandy Schaale war gespannt, wer alles bei ihrem Mädelsabend vorbeischauen würde. "Im Vorfeld meinten manche Kundinnen, sie seien zu alt für einen Mädelsabend", erklärte sie ihre Spannung. Doch am Abend trudelten Frauen jedes Alters im Blumencafé ein. Denn das Angebot ging über das übliche Maß hinaus. "Wir wollten unser einjähriges Bestehen einfach anders feiern", blickt Mandy Schaale zurück. Etwa einmal im Monat gibt es eine Lesung im Blumencafé. Sie habe sich mit Gabi Greuter entschieden, weitere Unternehmerinnen einzuladen, die anbieten, was Frauen Spaß macht.

Leckere Verführungen, schöne Blumenarrangements sowie pfiffige und ungewöhnliche Wohnaccessoires gibt es das ganze Jahr über. Nun kamen noch die Schönheitstipps von Tina Thum und ihrem Team, Dessous und Schmuck dazu. Tina Thum sagte gleich zu. Sie ist fast Nachbarin in Eigeltingens Hauptstraße. "Solche Ideen müssen unterstützt werden", fand auch Conny Kähler als Kundin.

Etwas weiter fuhr Goldschmiedin Marina Hoch an. Normalerweise präsentiert sie ihre Werke in Volkertshausen. Viele "Mädels" interessierten sich an diesem Abend für ihre Schmuckstücke. Schön diskret konnte Frau die Waren von Josi Bender aus Bad Dürrheim probieren: Dessous in allen Variationen fanden begeisterten Abnehmerinnen. Der Wunsch, dass sich die Kundinnen wohl fühlen ging in Erfüllung. Neugierig fragten diese nach, was "Es geht weiter" bedeute und entdeckten, dass das Blumencafé weiter wächst.

Zu einem echten Mädelsabend gehört aber auch der Austausch untereinander. Der fand statt, egal ob die Mädels alleine, als Mutter-Tochter Gespann, mit der besten Freundin oder gar als Clique kamen. Sie alle fanden ein gemütliches Eck zum Plauschen und reichlich Gesprächsstoff gab es alleine durch die vielen Angebote. Katharina und Sabrina Hübner hatten Tante und Mutter dabei und ließen sich unter anderem Schminktipps geben.

"Alle Unternehmerinnen waren mit dem Abend zufrieden", freute sich Mandy Schaale. Die Kundinnen hätten ebenso durchweg ein positives Resümee gezogen. Auch sie selbst findet: "Es war ein superschöner Abend, der sicher Wiederholung findet."