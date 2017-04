Stockach MGV Nellenburg hat eigenen Proberaum

Regina Ellenberger wird neue Vorsitzende des Männergesangvereins Nellenburg Gemischter Chor Hindelwangen

Stockach – Kurz vor dem 70sten Vereinsjubiläum, welches der Männergesangverein Nellenburg Gemischter Chor Hindelwangen im kommenden Jahr feiern wird, begrüßte Michael Hüngerle, der Vorsitzende des Vereins, viele aktive und passive Mitglieder und Ehrenmitglieder sowie Freunde des Chorgesangs zur Jahresmitgliederversammlung im Gasthaus Adler in Hindelwangen.

In seinem sehr detaillierten und umfangreichen Tätigkeitsbericht ließ er das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Er bedankte sich in seiner Rede beim Hindelwanger Ortschaftsrat – und namentlich bei Ortsvorsteher Wolf-Dieter Karle – für deren Bereitschaft, dem Chor ein Klassenzimmer in der Hindelwanger Schule als Proberaum zu überlassen. "Damit endet mein jährliches Nachbohren beim Ortschaftsrat, und wir sind sehr froh, nun einen eigenen Raum zu haben", berichtete Hüngerle.

Über diese Entscheidung ist natürlich auch der langjährige Chorleiter Eberhard Graf sehr glücklich, der sich in seiner Wortmeldung bei der Vorstandschaft und den Sängerinnen und Sängern für das harmonische Miteinander bedankte. Der Chor kleidete dann seine Dankesworte in zwei Lieder, sehr zur Freude der zahlreich erschienen Gäste. Bevor Michael Hüngerle über eine Satzungsänderung abstimmen ließ, präsentierte Kassier Helmut Fridgen einen ausgeglichenen Kassenstand. Hüngerle erklärte, dass die Satzungsänderung notwendig wäre, um die seit zwanzig Jahren bestehende alte Satzung den neuen Datenschutzbestimmungen anzupassen.

Hindelwangens Ortsvorsteher Wolf-Dieter Karle fungierte bei den anstehenden Neuwahlen als launiger Wahlleiter. Er lobte nicht nur die Verdienste des Chors als wichtigen kulturellen Bestandteil des Ortsteils, sondern wies auch mit einem Augenzwinckern darauf hin, dass die Hindelwanger in Spezialitäten hin und wieder besser als die Kernstadt seien. Regina Ellenberger ist neu gewählte Vorsitzende, Bärbel Schuler ist zum neuen Ehrenmitglied ernannt worden.