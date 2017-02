Stockach-Winterspüren Lumpenkapellen rocken die Lichtberghalle in Winterspüren

Lumpenkapellen rocken die Lichtberghalle in Winterspüren

Gassenhauer á la Ballermann, gute Laune im vollen Haus, ausgelassene Stimmung, umjubelte Showtanzeinlagen und vor allem viele archaisch mitreißende Rhythmen haben das rundum gelungene Lumpenkapellen-Treffen in der fasnachtlich dekorierten Winterspürer Lichtberghalle geprägt.

Für Hochstimmung sorgten neben der veranstaltenden Lumpenkapelle (Luka) "Narrenverein und Hopfenzunft Winterspüren" fünf weitere Formationen mit jeweils rund 30 Spielern: die Höhlentuter aus Zizenhausen, die Luka Thalia aus Mahlspüren im Tal, die Luka vom Musikverein Bankholzen, die Luka Taldorf aus Taldorf bei Ravensburg.

Gute Laune versprühte bereits zu Beginn der Veranstaltung die Luka Löwenzahn aus Salem, die später in Manier zünftiger Guggenmusik die Halle rockte. Showtanz-Einlagen mit Akrobatik und Pyramiden servierten die Zizenhauser "The Scoops" sowie die "Swamp Hoppers" aus Sauldorf. "Wir machen das zum ersten Mal – anlässlich des zehnjährigen Bestehens unserer Lumpenkapelle" erläuterte Mathias Keller-Fröhlich, der als Dirigent der gastgebenden Luka am Schlagzeug agierte. "Die unter 18 Jahre alten Gäste bekommen einen Stempel und ein rotes Band", hatte Susanne Leitz als Vorsitzende des Narrenvereins und Hopfenzunft Winterspüren ihr Helferteam von rund 30 Mitarbeitenden instruiert. Randalierer würden sofort aus der Halle verwiesen.

"Wir schunkeln nach rechts, wir schunkeln nach links, schallala" dröhnte es zwischen den Auftritten aus den Lautsprechern. Farbige Spotlights kreisten, Trommelfelle vibrierten. Mäschgerle aller Couleurs tanzten fröhlich und erlebten bis spät in die Nacht hinein eine glückselige Fasnet.