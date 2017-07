Stockach Ludwigshafener Straße: 3000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Eine Fahrerin hat offenbar zu spät bemerkt, dass ein vor ihr fahrendes Auto bremsen musste.

Der Unfall geschah am Sonntag gegen 11.15 Uhr in der Ludwigshafener Straße. Demnach hat eine Autofahrerin, die um diese Zeit in Richtung Stockach unterwegs war, zu spät bemerkt, dass das vor ihre fahrende Auto bremsen musste. Sie prallte mit ihrem Auto in das Heck des anderen Fahrzeugs. Dabei entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.