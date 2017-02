Stockach Lotterie-Betrüger knöpfen einer Frau mehrere Tausend Euro ab

Gleich mehrfach ist eine Frau auf Betrüger hereingefallen und hat dabei mehrere Tausend Euro verloren. Nachdem die Frau erstmals Verdacht geschöpft hatte, setzte sich ein angeblicher Polizist mit ihr in Verbindung.

Nach Angaben der Polizei meldete sich zunächst ein angeblicher Mitarbeiter einer Lotteriegesellschaft und beglückwünschte die Frau zu einem großen Geldgewinn. Da sie tatsächlich bei einem Gewinnspiel teilgenommen hatte, schöpfte sie zunächst keinen Verdacht und bezahlte einen geforderten dreistelligen Geldbetrag, um damit nach der Auskunft des Anrufers einen sicheren Geldtransport zu finanzieren. Nur einen Tag später erhielt sie einen weiteren Anruf, bei dem ihr mitgeteilt wurde, dass man sich in der Gewinnsumme geirrt habe, und ihr ein deutlich höherer Gewinn zustehe.



Da deshalb aber auch die Kosten für den Geldtransport steigen würden, wurden von der Frau mehrere Tausend Euro gefordert. Misstrauisch geworden suchte die Geschädigte Rat bei der Polizei und wurde auf die Betrugsmasche aufmerksam gemacht und aufgefordert, keinerlei weitere Geldzahlungen zu tätigen. Dies teilte sie in einem weiteren Gespräch der angeblichen Gewinnfirma mit, deren Anruferin darauf erbost reagierte und zu verstehen gaben, sich mit der Polizei zur Klärung des Sachverhalts in Verbindung setzen zu wollen. Wenig später meldete sich ein angeblicher Beamter der Polizei und versicherte der Geschädigten, dass alles rechtmäßig sei und sie die Geldzahlung ohne Bedenken vornehmen könne, worauf sie Entsprechendes veranlasste.



Damit nicht genug, meldeten sich die Unbekannten nach dieser zweiten Zahlung nochmals und erklärten, sich bei der Berechnung der Kosten verkalkuliert zu haben und forderten erneut eine größere Geldsumme. Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter konnte jedoch eine weitere Zahlung verhindern und die Frau an die Polizei verweisen. Die Polizei warnt vor der genannten Betrugsmasche und rät, keinerlei Geldzahlungen zur Auszahlung von angeblichen Gewinnen zu leisten. Im Verdachtsfall sollte die Polizei verständigt werden.