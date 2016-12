Stockach Loslassen von der Familie: Michael Grüninger verlässt die Sparkasse Hegau-Bodensee

Abschied auf der Vorstands­ebene: Mit Michael Grüninger verlässt die geplante Integrationsfigur schon nach einem Jahr die neue Sparkasse Hegau-Bodensee

Er hat im Auftrag der Trägergemeinden das Zusammengehen der beiden Sparkassen Singen-Radolfzell und Stockach eingefädelt, er hat den Fusionsvertrag als Vorstandsvorsitzender für die kleinere Sparkasse Stockach ausgehandelt und dann kurz nach dem Wirksamwerden des Vertrags im Januar sein Ausscheiden aus der neuen Sparkasse Hegau-Bodensee auf Ende dieses Jahres als einfaches Mitglied des Vorstands angekündigt: Michael Grüninger (52) will wieder Chef sein und wird dies als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Staufen-Breisach zum 1. Januar.

Eines schien von Anfang dieser Fusion an ein Missverständnis zu sein: Michael Grüninger betrachtete sich selbst nicht als Zähl-Vorstand, der als Abgesandter nur die Stockacher Fahne in der neuen Bank hoch halten muss, er will gestalten aus der ersten Reihe heraus. Grüninger lindert seine Schmerzen aus der Fusion mit einem Wechsel in den Breisgau, was seinen ehemaligen Verwaltungsratsvorsitzenden dann doch überraschte: "Ja, ich habe mir das anders vorgestellt", bekannte Bürgermeister Rainer Stolz in seiner neuen Funktion als stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender der neuen Sparkasse Hegau-Bodensee beim Abschied von Michael Grüninger.

Die Prise Wehmut schüttelte – jedenfalls von den Stockacher Beteiligten – bei diesem Fest auf der Veranstaltungsebene im Sparkassengebäude in der Schillerstraße keiner so einfach aus Kostüm oder Anzug. Dafür war Michael Grüninger zu lange an diesem Standort präsent: 22 Jahre bei der Sparkasse Stockach, davon elf Jahre als Vorstandsvorsitzender, das prägt. Stolz stellte fest: "Michael Grüninger hat dieser Sparkasse gut getan."

Bei der Feier zu seinem Abschied ist auch die Fusion mit der größeren Sparkasse Singen-Radolfzell verarbeitet worden. Die ehemalige Personalratsvorsitzende Andrea Scholze, die zusammen mit Michael Grüninger 22 Jahre bei der Sparkasse Stockach und nun ein Jahr zusammen mit ihm bei der Sparkasse Hegau-Bodensee gearbeitet hat, bekannte in Reimen: "Loslassen fällt immer noch schwer, die Stockacher Sparkassenfamilie gibt es nicht mehr."

Diese Stockacher Sparkassenfamilie ist Michael Grüninger ans Herz gewachsen, er habe viele schöne Begegnungen gehabt. Doch die Fusion und die neue Aufgabe im Vorstand als einer von vieren habe ihm deutlich gemacht: "Das neue Haus bietet für unsere Kunden und Mitarbeiter viele Chancen, mir bietet sie zu wenig." Das Loslassen von seiner Sparkassenfamilie praktizierte Grüninger mit persönlichen und verpackten Geschenken an seine Mitarbeiter wie etwa an seine Sekretärinnen Britta Michel und Petra Keller.

Ein unverpacktes Geschenk überreichte er Udo Klopfer, dem Vorstandsvorsitzenden. In einem "intensiven, aber verschwiegenen Sommer", so Klopfer, habe er mit Grüninger die Modalitäten für das Zusammengehen der beiden Institute ausgehandelt. Nun geht mit Grüninger der Verantwortliche für den Markt Stockach, Klopfer hat deshalb schon im Frühjahr das neue Einzugsgebiet zur Chefsache erklärt: "Das ist für mich eine Herzensangelegenheit." Bei seinem Abschied hat Michael Grüninger nun seinem Ex-Chef ein Fernglas mitgebracht: "Damit Du Stockach im Blick behältst."

Ob Grüninger in Staufen als Vorstandsvorsitzender mit einer benachbarten Sparkasse die nächste Fusion verhandelt? Es kommt ein klares Nein: "Die haben mich verpflichtet, weil sie unabhängig bleiben wollen."

Der Wechsel

Michael Grüninger (52) wechselt zum 1. Januar 2017 als Vorstandsvorsitzender zur Sparkasse Staufen-Breisach. Dort wird er Nachfolger von Herbert Lehmann. Grüninger ist am 1. Oktober 1993 als Abteilungsleiter in die Sparkasse Stockach eingetreten und im Februar 2000 zum Vorstand aufgestiegen, 2005 trat er als Vorstandsvorsitzender die Nachfolge von Jürgen Bantle an. Nach der Fusion mit der Sparkasse Singen-Radolfzell zur Sparkasse Hegau-Bodensee zum 1. Januar 2016 ist Grüninger neben Udo Klopfer (Vorsitz), Alexander Endlich und Jens Heinert in den Vorstand eingerückt. Zu seinen Verantwortungsbereichen gehörten das Immobiliengeschäft und der Markt Stockach.