Stockach-Hoppetenzell Loch auf der Fahrbahn: Unter Aachtalstraße klafft zwei Meter tiefe Unterhöhlung

Ein etwa 30 Zentimeter großes Loch in der Fahrbahndecke und darunter ein mehrere Meter breiter und rund zwei Meter tiefer ausgehöhlter Bereich wurde am Sonntagnachmittag in der Aachtalstraße festgestellt. Die Fahrbahndecke um das Loch wurde nur noch von der Teerschicht gehalten. Der Grund für die Unterhöhlung ist nach Angaben der Polizei bislang noch unklar. Von der verständigten Straßenmeisterei wurde der Gefahrenbereich weiträumig abgesperrt.Seitdem ist die Straße im Bereich der Gefahrenstelle nur einseitig befahrbar. Der Verkehr wird durch eine Ampelschaltung geregelt.