Stockach Liederkranz Wahlwies wächst weiter

Der immer bessere Mitgliederstand ermöglicht dem Liederkranz Wahlwies breiteres Repertoire. Dirigentin Jutta Horton aber viel legt Wert auf eine behutsame Entwicklung.

Ein aktives und erfolgreiches Jahr liegt hinter dem Gesangverein Liederkranz aus Wahlwies und genauso soll es weitergehen. In seinem Ausblick sagte der Vorsitzende Wolfram Renner bei der Hauptversammlung des Vereins, er verfolge die Idee, eine zweite Dirigentin zu gewinnen und eventuell einen Jugendchor aufzubauen. "Wir sind einer der wenigen Vereine in Wahlwies, die noch wachsen. Nach dem letzten Konzert kamen drei Interessenten auf mich zu." Für die nächste Zeit gebe es einige Einladungen, die der Liederkranz leider nicht alle annehmen könne.

Zuvor hatte Schriftführerin Kirstin Rix die Ereignisse des letzten Jahres zusammengefasst. Neben dem Konzert am Muttertag, das der Liederkranz gemeinsam mit den Lip Singers aus Liptingen gegeben hatte, waren die inzwischen über 40 Sängerinnen und Sänger Mitte November als Gäste beim Jahreskonzert des Handharmonika-Orchesters Wahlwies vertreten gewesen und hatten beim Adventssingen der Chöre der Raumschaft mitgewirkt.

Dirigentin Jutta Horton lobte den Chor für den jüngsten Auftritt am 21. Mai. "Im vergangenen Jahr hat sich der Chor meines Erachtens enorm gesteigert." Was die Stimmverteilung betreffe, sei der Chor recht gut aufgestellt. "Die Frauen sind im Sopran und im Alt so stark vertreten, dass ich die Stimmen nach Bedarf sogar teilen kann. Das ist wunderbar, denn manche Lieder sind zum Teil fünfstimmig", erklärte sie. Die Männerstimmen seien ebenfalls stark, nur wenn einige Herren fehlten, werde es etwas dünn. Sie freute sich, dass beim Konzert alle Männer dabei waren.

Jutta Horton sagte, sie fände es gut, gemeinsam mit anderen Vereinen Musik zu machen. "Wir bringen uns in die Gemeinschaft ein und erfüllen auch einen sozialen Auftrag." So werde der Liederkranz in diesem Jahr wieder aktiv an den Feierlichkeiten des Volkstrauertags teilnehmen. Damit erfülle sich auch die in der Vereinssatzung vorgegebene Gemeinnützigkeit, betonte der Vorsitzende Wolfram Renner.

In den vergangenen Monaten wurden einige Noten beschafft, die die Dirigentin je nach Machbarkeit nach und nach einstudieren will. Sie müsse jeweils entscheiden, ob der Chor das Liedgut singen könne, also ob die richtige Besetzung da sei und das Lied nicht zu anspruchsvoll sei. "Schließlich sind wir kein Profichor, sondern haben uns teilweise aus Laien formiert." Sie wolle verhindern, dass Frust entsteht und die Lust am Üben verloren geht.

Bärbel Meier erläuterte in ihrem Kassenbericht, der Verein habe einen geringen Verlust erwirtschaftet, unter anderem durch den Kauf neuer Noten. Für größere Anschaffungen wie Notenständer und kleine Tische seien Spenden genutzt worden. Kassenprüfer Reiner Bertsche bestätigte eine einwandfreie Kassenführung. Ortschaftsrat Andreas Stiefel bat die Versammlung um die Entlastung des Vorstands, diese erfolgte einstimmig.

Proben und Termine