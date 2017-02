Stockach Letzte Chance für Wiederholungstäter

Weil ein 53 Jahre alter Rollerfahrer ohne Führerschein fährt, muss er sich vor Gericht verantworten. Zahlreiche Vorstrafen hat er schon.

Das sei nun wirklich seine letzte Chance. Ein 53-Jähriger ist vor dem Amtsgericht Stockach nur knapp einer Haftstrafe entkommen. Da er bereits mehrfach vorbestraft war und während seiner Bewährung straffällig wurde, tat sich Richterin Julia Elsner nicht leicht, den Mann erneut zu einer Haftstrafe auf Bewährung zu verurteilen. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann aus dem Raum Stockach vorgeworfen, im August des vergangenen Jahres ohne Fahrerlaubnis mit einem Motorroller auf der Tuttlinger Straße in Stockach unterwegs gewesen zu sein.

Da der Mann bereits neunfach vorbestraft war, darunter auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung im Straßenverkehr, besaß der Angeklagte zum Tatzeitpunkt keinen Führerschein. Vor Gericht gab der 53-Jährige die Tat zu und sagte, er könne sich täglich ohrfeigen dafür, dass er so eine Dummheit begangen habe. Da ihn der Bus in den Sommermonaten nicht rechtzeitig zur Arbeit gebracht hätte, sei er mit dem Fahrrad gefahren, erklärte der Angeklagte vor Gericht. Dies sei für ihn körperlich sehr anstrengend gewesen, weshalb ihm sein Vater einen Roller angeboten habe, mit dem Hinweis, diesen dürfe er auch ohne Führerschein fahren. Dies habe er geglaubt.



Ein Irrtum, den sowohl die Vertreterin der Staatsanwaltschaft als auch Richterin Elsner als vermeidbar ansahen. Ein Blick in die Fahrzeugpapiere oder ins Internet hätten laut Richterin Elsner gereicht, um zu erfahren, dass für den Roller sehr wohl eine Fahrerlaubnis erforderlich sei. Da sich der Angeklagte im vergangenen Jahr trotz der Trennung von seiner Frau beruflich angestrengt hatte und mehrfach befördert worden war, sah die Vertreterin der Staatsanwaltschaft eine Perspektive für den Mann und seine zwei bei ihm lebenden Kinder, die sie nicht mit einer Haftstrafe zunichtemachen wollte.

Dieser Auffassung folgte Richterin Elsner grundsätzlich und verurteilte den Mann zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten. Mit Hinblick auf die momentane persönliche Situation des Mannes setzte sie diese erneut zur Bewährung aus. Zudem erhielt der 53-Jährige eine Geldauflage in Höhe von 1600 Euro und muss die Kosten des Verfahrens tragen. Er erhielt ein Fahrverbot für sämtliche Kraftfahrzeuge für die Dauer von drei Monaten und darf ein Jahr lang keinen neuen Führerschein erhalten.

"Ich wünsche mir, dass Sie aus dieser Chance etwas machen", sagt Richterin Elsner in ihrer Urteilsbegründung. Sollte der 53-Jährige noch einmal straffällig werden oder sich nicht an die Bewährungsauflagen halten, könnten aufgrund der bereits bestehenden Bewährungsstrafen allerdins schnell zwei Jahre Haft die Folge sein, sagte Richterin Julia Elsner zu dem Angeklagten. Der 53-Jährige zeigte sich über das Urteil der Richterin erleichtert und versicherte noch vor Gericht, gegen das Urteil von Julia Elsner keine Rechtsmittel einzulegen.