Stockach/Überlingen Letzte Chance für Wiederholungstäter: Fahrten ohne Führerschein enden mit Bewährungsstrafe

Ein 57-Jähriger Mann saß bei Fahrten zwischen Überlingen und dem Raum Stockach immer wieder ohne Führerschein am Steuer. Die Polizei ertappte ihn erst kurz nach der Verurteilung zu einer Geldstrafe erneut. Jetzt bekam er ein Jahr Haft auf Bewährung. Die Verhandlung war von widersprüchlichen Aussagen und dem einem Streit zwischen dem Angeklagten und einer Zeugin geprägt

Seine Unbelehrbarkeit hat einem 57-Jährigen Mann in einer Verhandlung vor dem Stockacher Amtsgericht eine Haftstrafe auf Bewährung eingebracht. Hinter den eigentlich simpel klingenden Vorwurf des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis lag in dem Verfahren eine kuriose Konstellation aus früheren Vergehen, einem Streit zwischen Nachbarn und widersprüchlichen Aussagen.

Die Staatsanwaltschaft hatte einem 57-Jähriger Mann aus Überlingen, der Mitbesitzer eines Pferdehofs im Raum Stockach ist, vorgeworfen, im vergangenen Oktober 47 beziehungsweise 48 Mal zwischen seiner Wohnung in Überlingen und seinem Arbeitsort im Raum Stockach wissentlich ohne gültigen Führerschein in einem Auto gefahren zu sein. Der Angeklagte hat noch nie einen in Deutschland gültigen Führerschein besessen. Ein Fahrzeug läuft aber auf seinen Namen und er besitzt einen kleinen, führerscheinfreien Traktor. Seine finanziell Situation ist aufgrund von Schulden, mehreren Versuchen der Selbständigkeit und amtlicher Unterstützung kompliziert. Das Gericht hatte Mühe, den Durchblick zu gewinnen. Der Angeklagte wusste selbst nicht mehr so genau, wie hoch eigentlich seine Schulden sind, die zum Teil aus Geldstrafen bestehen.

Der Mann gab an, regelmäßig mit seinem Traktor zur Arbeit zu fahren und räumte nur eine einzige Fahrt mit dem Auto ein. Diese sei an dem Tag gewesen, als die Polizei ihn beim Fahren erwischt habe. Die Aussagen des Angeklagten, einer Polizistin und einer Zeugin gingen allerdings auseinander. Der 57-Jährige erklärte, er sei nur mit dem Auto gefahren, weil er nach einem anonymen Anruf Angst um die Pferde auf seinem Hof gehabt habe. Ein Unbekannter habe behauptet, die Tiere liefen frei herum, weshalb er schnell hinkommen und sie habe einfangen wollen. “Ich hatte keine andere Möglichkeit”, sagte er, denn mit dem Traktor brauche er 90 Minuten für einen Weg. Doch auf dem Hof habe er festgestellt, dass alles in Ordnung war. “Da hat mich einer böse auflaufen lassen”, sagte er.

Von diesem Anruf wusste die Polizistin nichts, die den 57-Jährigen gemeinsam mit einem Kollegen in seinem Auto erkannt, erfolglos verfolgt und ihn schließlich auf dem Hof entdeckt hatte. Der Mann habe bei der Vernehmung vor Ort nichts von einem Anruf erwähnt und das Fahren erst geleugnet, ehe er es zugegeben habe. Er habe nicht daran gedacht, lautete seine Antwort auf die Frage der Richterin, warum er der Polizei nichts vom Anruf gesagt hat.

Es war nicht der erste Fall, in dem der Angeklagte ohne Führerschein ertappt worden war. Es gab vor dieser Verhandlung bereits andere Verurteilungen. Der Mann und sein Wagen sind polizeibekannt. Das für den Hof zuständige Revier hatte den in den Wochen vor dem Vorfall, der Thema in der Verhandlung war, sogar immer wieder Hinweise darauf erhalten, dass der Mann in einem Auto unterwegs sei. Es sei aber nie etwas nachweisbar gewesen. Der Tag, an dem eine Streife ihn unterwegs sah, war schließlich ein Zufall.

Mit der Aussage einer alleinerziehenden Zeugin, die eine Zeit lang Nachbarin des Angeklagten gewesen war und ihr Pferd auf dem Hof untergebracht hatte, wurde das Bild noch verworrener. Während er darauf beharrte, nur das eine Mal mit dem Auto gefahren zu sein, gab sie an, oft gehört zu haben, wie er mit dem Auto zuhause wegfuhr und dass es auf dem Pferdehof stand, wenn sie dort war und sie ihn dort auch gleichzeitig sah. Ihre Aussage führt zu einem Streit, in dem der Mann die Frau als Lügnerin beschimpfte und die Richterin ihn mehrfach ermahnen musste, still zu sein. Die Zeugin erklärte mehrfach, dass der Angeklagte sie bedroht habe, wenn sie ihre Aussage bei der Polizei nicht zurücknehme. Vor der Verhandlung habe es sogar anonyme Anrufe beim Jugendamt gegeben. Richterin und Staatsanwältin glaubten der Frau ihre Angst.

Eine Verlesung des Bundezentralregisterauszugs des Angeklagten zeigte, dass er alles andere als ein unbeschriebenes Blatt ist. 1982 war er wegen Vergewaltigung in Haft, ab den 1990ern gab es Verurteilungen wegen Betrugs, Verletzung der Unterhaltspflicht, Körperverletzung und mehrere Strafen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Erst wenige Monate bevor der 57-Jährige im Oktober ohne Führerschein ertappt worden war, hatte das Amtsgericht Stockach ihn wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Unfallflucht (Parkunfall) zu einer Geldstrafe verurteilt. Eine Sperrfrist für den Führerschein läuft noch bis August. Diese wiederholten Fälle sah die Richterin als großes Problem an.

Die Staatsanwältin verwies in ihrem Plädoyer auf die vorangegangenen Vorfälle des Fahrens ohne Führerschein. “Sie sind unbelehrbar, es interessiert Sie nicht die Bohne, ob Sie eine Fahrerlaubnis haben oder nicht”, sagte sie an den Angeklagten gerichtet. Eine Strafe müsse entsprechend hoch sein, da bisherige Geldstrafen nicht gefruchtet hätten. Sie beantragte ein Jahr Haft auf Bewährung mit einer Auflage von 100 Sozialstunden sowie einen Bewährungshelfer.

Der Anwalt betonte, dass sein Mandant eine Fahrt zugegeben habe und es fraglich sei, ob die anderen tatsächlich stattgefunden hätten. “Es steht Aussage gegen Aussage.” Er verwies auf auf den anonymen Anruf und den darin angegebenen Notfall mit den Pferden. Er tue sich schwer, eine Geldstrafe zu beantragen, aber finde ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung zu hoch. Eine alternative Zahl nannte er jedoch nicht. Zu den Arbeitsstunden sagte er nur, dass 50 reichten.

Die Richterin sah es schließlich als erwiesen an, dass der Angeklagte in 47 Fällen ohne Führerschein am Steuer gesessen hatte und verurteilte ihn zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung. Die Bewährungszeit dauert zwei Jahre. Der 57-Jährige bekommt einen Bewährungshelfer und muss innerhalb von acht Monaten 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. “Die Geldstrafe hat Sie offenbar nicht beeindruckt”, sagte sie zum kurzen Abstand der Vorfälle zur vorangegangenen Verurteilung. Da der Mann wisse, wie es sei, in Haft zu sein, hofft die Richterin, “dass es zieht” und er sich nichts mehr zu Schulden kommen lässt.

“Es wird nicht mehr vorkommen”, versicherte der 57-Jährige. Zum Thema Auto sagte er außerdem, dass er die Finger davon lassen und sich einen 25er-Roller zulegen wolle. Da sowohl der Verurteilte, als auch die Staatsanwältin auf Rechtsmittel verzichteten, ist das Urteil rechtskräftig.

Rechtlicher Hintergrund