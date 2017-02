Ein Lastwagen-Gespann hat am Montag, 13. Februar, beim Wechsel von der rechten auf die linke Fahrspur einen dort fahrenden VW gestreift. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 10.500 Euro.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 13.15 Uhr am Übergang von der Bundesstraße 31 neu zur A 98. Während der Schaden am Laster auf rund 500 Euro geschätzt wird, dürfte der Schaden am VW mit rund 10.000 Euro deutlich höher ausfallen.