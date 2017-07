Stockach Laster schätzt Geschwindigkeit falsch ein: Auto schleudert in Leitplanke

Die Fahrerin des Autos wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 20.30 Uhr auf der Autobahn 98 in Fahrtrichtung Singen, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Demnach wollte ein 64 Jahre alter Lastwagenfahrer auf Höhe des Parkplatzes Nellenburg einen anderen Lastwagen überholen und wechselte auf die linke Fahrspur. Gleichzeitig näherte sich von hinten eine 22 Jahre alte Autofahrerin, die nach eigenen Angaben mit mehr als 200 Kilometern in der Stunde unterwegs gewesen sei. Trotz Vollbremsung konnte sie der Meldung zufolge einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte mit ihrem Fahrzeug ins Heck des Lastwagens. Daraufhin wurde ihr Auto in die Leitplanke geschleudert und kam quer zur Fahrbahn auf der linken Fahrspur zum Stillstand. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 25 000 Euro, den am Lastwagen auf etwa 10 000 Euro.