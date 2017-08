Stockach Landfrauen im Gespräch mit Abgeordneten: Die Anliegen des ländlichen Raums

Abgeordnete Kordula Kovac und Andreas Jung zu Gast bei Landfrauen des Bezirks Stockach-Engen. Beide zeigen ein offenes Ohr für Anliegen aus dem ländlichen Raum.

Wer im sogenannten ländlichen Raum lebt, hat manchmal Anliegen und Wünsche, über die sich Einwohner einer Großstadt kaum Gedanken machen müssen. Versorgung, Infrastruktur, öffentliche Verkehrsmittel – wo vergleichsweise wenige Menschen auf viel Raum leben, sind solche Dinge ein Thema. Und eine Organisation, die ausdrücklich diese Themen ins Gespräch bringen will, sind die Landfrauen. Denn die Landfrauen verstehen sich heute als Vertretung für alle Frauen im ländlichen Raum, wie Doris Eichkorn, mit Karina Stengelin und Andrea Lang Vorstand des Landfrauenbezirks Stockach-Engen, in ihrer Begrüßung zu einer Veranstaltung mit den beiden CDU-Bundestagsabgeordneten Kordula Kovac (Wolfach) und Andreas Jung (Konstanz) erklärte. Zu den Anliegen der Landfrauen gehöre es eben auch, die Möglichkeit zum Gespräch mit Vertretern der Politik zu schaffen.

Und Themen, die den ländlichen Raum bewegen, kamen bei dem Nachmittag im Garten des Glashauses der Familie Wassmer im Stockacher Gewerbegebiet Blumhof reichlich zur Sprache, etwa schnelles Internet, Erhaltung von Schulstandorten, ärztliche Versorgung, Geburtshilfe, der Umgang mit Gentechnik oder das mehr oder weniger ausgeprägte Verständnis der Bevölkerung für Lebensmittel und gesunde Ernährung.

Vor allem zum letzteren Thema wussten einige der 15 Frauen, die bei dem Nachmittag zu Gast waren, aus der eigenen Praxis der Lebensmittelerzeugung etwas zu sagen. Tenor: Es gibt Kunden, die ziemlich wenig darüber wissen, wie Lebensmittel hierzulande erzeugt werden. Kovac und Jung signalisierten Verständnis. Kovac: "Man muss immer wieder den Menschen erklären, woher Lebensmittel kommen." Jung: "Sensibilisierung ist der richtige Weg." In diesem Zusammenhang hob er das Programm Lernort Bauernhof hervor, bei dem die Landfrauen großen Einsatz zeigen würden, so Jung. Das Anliegen, die Landesmittel für dieses Programm dauerhaft bereitzustellen, habe er bereits an den baden-württembergischen Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) weitergegeben.

In Sachen Internet-Ausbau appellierte Kordula Kovac auch an die Gemeinden, Fördergelder von Land und Bund in Anspruch zu nehmen: "Es gibt die Gelder, aber man muss sie beantragen." Auch in Sachen ärztlicher Versorgung auf dem Land stellte Kovac einen Plan der CDU vor. Die Idee: Wer später Hausarzt werden will, solle leichter zum Studium zugelassen werden. Und die Landfrauen ernteten viel Lob für ihre Arbeit, etwa als Andreas Jung die deutliche Ablehnung von Gentechnik durch den Verband erwähnte: "Die Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt", so Jung, zumal diese Haltung von manchen Parteien geteilt wurde. Einzelne Länder in der EU können nun den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen verbieten. Karina Stengelin warb dafür, dass Verbraucher darauf achten, gentechnikfreie Lebensmittel zu kaufen. Auch sonst zeigten die beiden Abgeordneten ein offenes Ohr für die Anliegen der Landwirtschaft. So forderte Kovac die Obstbauern, die unter den Folgen des Frostes im April zu leiden haben, dazu auf, die Schäden zu erfassen. Denn es werde eine Entschädigung geben, Zusagen soll es noch vor der Bundestagswahl geben. Die Auszahlung sei für Januar oder Februar 2018 vorgesehen.

Und auch wenn die Veranstaltung neutral als Gesprächsnachmittag für Frauen angekündigt war, so war sie natürlich auch in den Wahlkampf vor der kommenden Bundestagswahl einzuordnen. Kurz vor Ende des Nachmittags legte Kordula Kovac noch einen Werbeblock für ihre Partei ein. Botschaft: Die Abgeordneten wissen, wie wichtig die Landwirtschaft ist.

Wahlpodium

Der SÜDKURIER veranstaltet das Wahlkampf-Finale am Dienstag, 19. September, um 19.30 Uhr im Konstanzer Konzil. Die eingeladenen Kandidaten von CDU, SPD, Grünen, FDP, Linke und AfD haben alle für das SÜDKURIER-Podium zugesagt. Der Eintritt ist frei, die Moderation übernehmen Dieter Löffler und Jörg-Peter Rau. (sk)