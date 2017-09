Stockach L194 bei Stockach: Altersschwache Brücke ab sofort halbseitig gesperrt

Eine kleine, vielbefahrene Brücke der L194 beim Stockacher Freibad hat starke Schäden und kann ab sofort nur noch einspurig befahren werden. Das Regierungspräsidium erwägt einen Neubau. Die Strecke ist eine Hauptachse von Stockach Richtung Pfullendorf.

Auf vorerst unbestimmte Zeit gibt es Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer auf der Landesstraße 194 zwischen Stockach und Winterspüren: Die Brücke auf Höhe des Freibads ist so stark beschädigt, dass die Verkehrslast nun eingeschränkt wurde. In den Stoßzeiten könnten auf der Strecke Richtung Pfullendorf längere Rückstaus drohen.

Die Brücke wurde im Jahr 1870 gebaut und ist somit 147 Jahre alt. "Nun hat der Zahn der Zeit seine Spuren hinterlassen", teilte das Regierungspräsidium (RP) Freiburg mit. Die Neubauleitung Singen des RP hat deshalb "eine Einengung der Fahrbahn auf 3,50 Meter veranlasst, weil kein Begegnungsverkehr mehr möglich ist". Das bedeutet: Es können immer nur Fahrzeuge in eine Richtung über die Brücke fahren. Die normale Brückenbreite beträgt 5,60 Meter. "Wenn die Brückenexperten sagen, dass die Brücke entlastet werden muss, müssen wir diesem Rat folgen", sagt Markus Adler von der Pressestelle des Regierungspräsidiums.

Auf der Brücke ist die Spur stadtauswärts mit rot-weißen Baken abgesperrt. Schilder regeln im weiteren Bereich des Bauwerks das Tempo auf 50 beziehungsweise 60 Stundenkilometer. Außerdem herrscht Überholverbot. Von den Verkehrsteilnehmern ist an der Engstelle gegenseitig Rücksichtnahme gefragt, doch laut Beschilderung hat die Fahrtrichtung stadteinwärts auf der Brücke Vorfahrt. Eine mobile Ampel sei an der Brücke nicht vorgesehen, so Adler auf SÜDKURIER-Nachfrage.

Die Fahrbahnverengung dient zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. Die Regelung ist "zunächst unbefristet und wird auf absehbare Zeit bestehen bleiben", so die Mitteilung, die auch die Überprüfung von Verstärkungsmaßnahmen und die Planung eines Neubaus andeutet. Markus Adler erklärt jedoch, dass das für Brückenbauwerke zuständige Referat des Regierungspräsidiums untersuchen werde, ob noch Ertüchtigungsmaßnahmen möglich seien oder ein Neubau die günstigere Variante wäre. Zu den konkreten Schäden an der Brücke konnte Adler am Freitag keine Details nennen. Das Alter der Brücke, das laut den Aufzeichnungen des Regierungspräsidiums 147 Jahre beträgt, spreche aber für sich. Es gebe trotzdem auch jüngere Brücken, bei denen schon ein Neubau nötig gewesen sei. "Das hängt auch immer von der Belastung ab."

Verkehrsbrücken werden regelmäßig angeschaut und auf ihre Tragfähigkeit überprüft. Das sei eine Art Brücken-TÜV, umschreibt es Markus Adler. In der Meldung des RP heißt es: "Brückenexperten haben die bereits bei der letzten Prüfung festgestellten Schäden nun erneut begutachtet und nun aufgrund der aktuellen Situation neu bewertet." Adler vergleicht es mit dem TÜV bei Fahrzeugen: Es könne sein, dass ein Auto manchmal noch durch die Untersuchung komme und der Besitzer erst etwas mache, wenn es sich lohne. Sollte es bei der L194-Brücke auf einen Neubau hinauslaufen, nähmen Planung und Umsetzung eine längere Zeit in Anspruch. Da noch vieles in der Schwebe ist, war am Freitag keine Einschätzung der Dauer oder der Kosten möglich. Es sei zum Beispiel die Beschaffenheit des Untergrunds zu beachten.

Baumöglichkeiten

Bei neuen Brücken gibt es verschiedene Möglichkeiten: Ein Bau vor Ort oder die Anlieferung einer Fertigbrücke. Auf der Bundesstraße 33 bei Allensbach zum Beispiel setzt die Neubauleitung Singen des Regierungspräsidiums im Rahmen des vierspurigen Straßenausbaus beides um. Eine Brücke auf Höhe Allensbach-Mitte (Holzgasse) entsteht derzeit Stück für Stück vor Ort neu. Bei der zweiten Brücke (Nägelried), deren Abriss und Neubau im Anschluss folgt, ist aus Zeit- und Kostengründen die Fertig-Anlieferung geplant. (löf)