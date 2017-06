Stockach/Singen Kuriose Hintergründe: Drogenprozess endet glimpflich, aber ist eigentlich nur Spitze des Eisbergs

Zwei junge Männer aus Stockach und Singen wollten mit rund 750 Gramm Marihuana handeln, wurden aber erwischt. Der Fall wurde nun vom Jugendschöffengericht in Konstanz verhandelt. Es gab Bewährungsstrafen im unteren Bereich, doch der Richter sprach am Ende eine scharfe Warnung aus. Der Stockacher ist auch in weitere Drogengeschichten verwickelt.

Ein Urteil nach Jugendstrafrecht oder doch nach Erwachsenenstrafrecht? Diese Frage war eine der Kernfragen in einer mehrstündigen Jugendschöffensitzung am Konstanzer Amtsgericht gegen zwei junge Männer aus Stockach und Singen wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

Die Tat, die verhandelt wurde, liegt bereits gut zwei Jahre zurück. Die damals 18- und 20-Jährigen hatten sich im März 2015 in Stockach mit Drogenlieferanten getroffen – erst an einer Tankstelle, dann in einem Zimmer des inzwischen abgerissenen Hotels Paradies. Dort hatte sich der Stockacher Angeklagte nach Problemen in der Familie für einige Tage ein Zimmer genommen gehabt. Insgesamt ging es um rund 750 Gramm Marihuana mit einem Verkaufswert von etwa 2600 Euro. Die beiden jungen Männer wollten es zum gewinnbringenden Verkauf erwerben, wie der 22-jährige Stockacher damals bei der Polizei sowie in der Verhandlung offen zugab und auch Details schilderte. Der mitangeklagte 20-Jährige blieb unterdessen schweigsam und sein Verteidiger gab eine kurze Erklärung für ihn ab.

Nach dem Kauf der Drogen ließ der Stockacher rund 200 Gramm (rund 1750 Konsumeinheiten) im Hotelzimmer zurück, die er später verkaufen wollte. Die anderen 500 Gramm wollte der heute 20-jährige Singener an seinem Wohnort verkaufen. Beide Männer machten sich mit den 500 Gramm und mit dem Verkäufer sowie einem Fahrer, die beide noch mehr Drogen dabei hatten, auf den Weg nach Singen. Grund für die gemeinsame Fahrt war auch, dass noch Geld für den Kauf gefehlt hatte und dort direkt mit Weiterverkäufen an Endverbraucher aufgetrieben werden sollte.

In Singen kam das Auto allerdings nie an, denn eine Polizeikontrolle auf der Autobahn 81 beendete alle Pläne vorzeitig. Die Beamten fanden die Drogen im Fahrzeug und beschlagnahme auch das Marihuana im Hotelzimmer.

Der Anwalt den 22-Jährigen betonte mehrfach, die Kooperation seines Mandaten und, dass dessen Aussagen sogar dazu beigetragen hätten, den Verkäufer aus dem mitteldeutschen Raum, mit dem die jungen Männer unterwegs gewesen waren, überführen zu können. Der junge Mann gab an, aus finanziellen Problemen heraus, den Kauf und Weiterverkauf der Drogen geplant zu haben.

22-Jähriger mit mehr Drogen erwischt worden

Vor und nach der verhandelten Tat gab es allerdings auch Drogengeschichten, in die der heute 22-Jährige verwickelt war. So hatte es im halben Jahr vor dem Drogenkauf im März 2015 eine Reihe dubioser drei- oder vierstelliger Überweisungen über Western Union an den Verkäufer gegeben. Dazu wollte der Anwalt jedoch keine Angaben machen. Der Richter mutmaßte, dass das Geld für den Kauf in Stockach aus vorherigen Drogengeschäften stammte. Er wunderte sich ohnehin, woher ein vierstelliger Geldbetrag kam, während der Angeklagte von finanziellen Sorgen sprach. Nach der Polizeikontrolle und den Drogenfunden 2015 gab es ein Jahr später (Frühling 2016) einen weiteren Fund bei einer Wohnungsdurchsuchung. Ein Nachbar hatte Drogen gerochen und die Polizei fand rund 130 Gramm Haschisch und etwa 100 Gramm Marihuana (2223 Konsumeinheiten) sowie einen Geldbeutel mit 830 Euro. Obwohl dies nicht mitverhandelt wurde, fand der Richter es bedenklich, dass der 22-Jährige aus seiner Festnahme bei der Polizeikontrolle nichts gelernt gehabt hatte. "Ich werde aus Ihnen nicht schlau", sagte er.

Und auch der 20-jährige Singener hatte sich zwischenzeitlich wieder etwas zu Schulden kommen lassen – in seinem Fall vorsätzliche schwere Körperverletzung, für die es bereits ein Urteil auf eine Jugendstrafe von sechs Monaten auf Bewährung sowie eine Woche Arrest gab. Vor 2015 war er auch schon verurteilt worden.

THC in Drogen soll wie Ritalin wirken

Der Anwalt des 22-Jährigen brachte medizinische Unterlagen ins Spiel, um zu untermauern, dass ungewöhnlich hohe Intelligenz, Konzentrationsstörungen in Richtung ADHS und ein schwieriger Familienhintergrund gewisse Verhaltensmuster begünstigt hätten. Der Wirkstoff THC in Drogen wirke bei ADHS wie das Medikament Ritalin, erläuterte der Anwalt. Ein Vertreter der Jugendgerichtshilfe stellte dar, dass der 22-Jährige vor einigen Jahren einen Hauptschulabschluss gemacht habe, was "weit unter seinen Möglichkeiten" liege. Die Trennung der Eltern habe Spuren hinterlassen. Nach verschiedenen abgebrochenen oder vollendeten Bildungsmöglichkeiten steht der junge Mann nun kurz vor der Fachhochschulreife. "Wir empfehlen eine Jugendstrafe zur Bewährung, weil wir eine Entwicklungsverzögerung sehen", lautete der Schluss.

Ein anderer Vertreter der Jugendgerichtshilfe, der sich mit dem Singener beschäftigt hatte, sah einige Parallelen zum Stockacher Angeklagten, was die Persönlichkeitsentwicklung und familiäre Probleme anging. "Er hatte schon eine Palette an gerichtlichen Sanktionen hinter sich. Ich hoffe, er hat jetzt den Knall gehört." Wie sein Kollege beim 22-Jährigen, empfahl er für den 20-Jährigen Jugendstrafrecht, da dieser noch keine reife Persönlichkeit habe.

Staatsanwalt beantragt Jugendstrafen auf Bewährung

Der Staatsanwalt schloss sich in seinem Plädoyer den Jugendgerichtshelfern an und sprach sich ebenfalls für Jugendstrafrecht aus. Dem 22-Jährigen hielt er seine Geständigkeit zugute, sah die hohe Menge an Drogen, um die es ging, und dass es einen weiteren Fall ein Jahr später gab, allerdings als strafschärfend an. "Das wirft schon Fragen auf." Der Staatsanwalt beantragte schließlich eine Jugendstrafe von einem Jahr und drei Monaten mit einer dreijährigen Bewährungsfrist und 120 Stunden gemeinnützige Arbeit, die in eine Geldstrafe umwandelbar sind, für den 22-jährigen Stockacher. Bei dem jüngeren Angeklagten aus Singen sah er zwar die vorangegangenen Jugendstrafe kritisch, doch sprach sich aufgrund der geringeren Tatbeteiligung für ein Jahr Jugendstrafe auf zwei Jahre Bewährung unter Einbezug des vorherigen Urteils sowie 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit (Umwandlung ebenfalls möglich) aus.

Anwälte sind gleicher Meinung wie Staatsanwalt

"Ich finde, was der Staatsanwalt sagt, maßvoll", sagte der Verteidiger des Stockachers und verwies lediglich nocheinmal auf den Arztbrief und die Kooperation mit der Polizei. Dass der junge Mann zwischenzeitlich wieder in alten Fahrwasser geraten sei, nannte er "nicht entschuldbar, aber erklärbar". Positiv sei auch seine bevorstehender Abschluss.

Auch der Anwalt des Singeners schloss sich dem Staatsanwalt bei der Forderung des Strafmaßes an. Er betonte, dass die Betäubungsmittel gefunden wurden und nicht in den Verkehr gelangt seien. Er wies auch darauf hin, dass es vielleicht keine Folgetaten gegeben hätte, wenn der Fall von 2015 schon früher verhandelt werden hätte können. Beide Angeklagten hatten das letzte Wort und sprachen jeweils ihr Bedauern aus, dass alles so gekommen sei.

Schuldspruch und Warnung des Richters

Das Schöffengericht sprach die beiden jungen Männer schließlich schuldig. Das Strafmaß entsprach mit einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung für den 22-jährigen Stockacher und einem Jahr auf Bewährung für den 20-jährigen Singener den Plädoyers. Die Bewährungszeit beträgt allerdings für beide zwei Jahre. "Das ist der untere Bereich dessen, was zu verhängen ist," erläuterte der Richter. Die Frage nach Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht sei in den Erwägungen der springende Punkt gewesen. "Die Taten sind eigentlich nicht jugendtypisch", sagte er und wählte deutliche und strenge Worte. "Es ging Ihnen rein um das Gewinnstreben.

" Bei dem 22-Jährigen sei es offenkundig, dass der verhandelte Vorfall nur die Spitze des Eisberges sei. Die Strafen seien nur so niedrig, weil alles lange zurückliege und bei beiden jungen Männern für bessere Zukunftsperspektiven nicht ins Führungszeugnis eingetragen werden solle. Der 22-Jährige muss als Auflage innerhalb von acht Monaten 1600 Euro an die Drogenhilfe Konstanz bezahlen, der 20-jährige im selben zeitraum 800 Euro an das Haus am Mühlbach in Mühlhausen-Ehingen. Dies sei nicht umwandelbar, weil es wehtun solle, so der Richter. "Sie zahlen." Er wolle sich in acht Monaten anschauen, ob alles erledigt sei. "Wenn nicht, dann bekommen wir ein Problem miteinander", betonte er.

Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Die beiden jungen Männer sowie der Staatsanwalt erklärten direkt vor Ort einen Verzicht auf Rechtsmittel.

Jugendstrafrecht

Im Normalfall gilt das Jugendstrafrecht für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren und Heranwachsende im Alter von 18 bis 20 Jahren. Alle unter 14 Jahren gelten als Kinder und sind gemäß Paragraf 19 Strafgesetzbuch (StGB) schuldunfähig und somit strafunmündig. Bei Gerichtsverhandlungen gibt es allerdings einen Ermessensspielraum, bei entsprechend fehlender geistiger Reife oder Entwicklungsverzögerungen auch über das 20. Lebensjahr hinaus das Jugendstrafrecht anzuwenden. In Verhandlungen ist ein Vertreter der Jugendgerichtshilfe anwesend, der nach Gesprächen mit einem jugendlichen Angeklagten Einblicke in dessen Persönlichkeitsentwicklung geben kann und Empfehlungen für Auflagen bei einer Verurteilung ausspricht. (löf)