Bodman-Ludwigshafen Kuno Storz leitet jetzt den SC Bodman

Auf der Hauptversammlung des Segelclubs im Seeum trat Ewald Grundler als Vorsitzender zurück. Sein Nachfolger übernimmt ein gut bestelltes Haus.

Die von mehr als 300 Teilnehmern besuchte Hauptversammlung des Segelclubs Bodman (SC BO ) im Seeum war von einem Führungswechsel gekennzeichnet: Nach 18-jähriger, überaus verdienstvoller Tätigkeit als Erster Vorsitzender nahm Ewald Grundler Abschied von diesem Amt. Die große Seglerfamilie würdigte seine Leistung mit Standing Ovations und die Vorstandschaft mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft. Zu seinem Nachfolger wurde Kuno Storz (61) aus Bodman, der seit 27 Jahren dem Club angehört, gewählt. Er hatte sich gegen die Mitbewerberin Barbara Ott-Möller durchgesetzt. Storz übernimmt von seinem Vorgänger ein gut bestelltes Haus. Auch die beiden langjährigen Vorstandsmitglieder Klaus Zeeb und Alex Müller stellten ihre Ämter zur Verfügung. Der Club ist frei von Schulden und verfügt über ein beachtliches Eigenkapital trotz enormer Investitionen, die er in den vergangenen Jahren getätigt hat.

In seiner letzten großen Rede hielt Ewald Grundler ausführlich Rückschau auf das Vereinsjahr 2016, das nach seinen Worten problemlos verlief. Die Verwaltung habe in allen Punkte hervorragend funktioniert, wobei auf Schatzmeister Max Meckelburg und Schriftführerin Gitta Nenning, die auch mit der Führung der Liegeplatz-Warteliste und der Mitgliederliste betraut ist, besonders viel Arbeit zugekommen sei. Um beide zu entlasten, habe man eine Schreibstelle geschaffen, die mit Bärbel Beirer besetzt worden sei. Alles was mit Entlohnungen, Aufwandsentschädigungen, Buchhaltung und Bilanzierung zusammenhänge, werde vom Steuerberater und Clubmitglied Reinhart Köllemann erledigt. Die Jugendarbeit werde von Kevin Maurer bestens geleitet. Die Jugend übernehme gewollt auch noch andere Aufgaben – so organisiere sie bei Clubveranstaltungen die Bewirtung. Der SC BO habe eine Jugend, die sich sehen lassen könne.

Die Kosten für die gesamte Renovierungsmaßnahme würden sich zwischen 33 000 und 35 000 Euro bewegen, einschließlich des kostenfreien WLAN-Anschlusses im Clubhaus und im Hafenbereich. Die Sicherung der Gabionen im Westbereich hätten zu weiteren Kosten in Höhe von 2500 Euro geführt. Abschließend kam der Vorsitzende auf den Mitgliederbestand zu sprechen. Demnach hat der Club gegenwärtig 445 Mitglieder, davon sind 44 Jugendmitglieder.

Finanziell steht der Club trotz hoher Investitionen sehr gut da. Schatzmeister Max Meckelburg legte eine Bilanzsumme von 376 695 Euro vor. Erträgen in Höhe von 164 066,29 Euro standen Aufwendungen von 146 371,30 Euro gegenüber, so dass das Jahr 2016 mit einem Überschuss von über 17 000 Euro abschloss. Die Jahresrechnung wurde einstimmig angenommen, nachdem sie von Markus Renz und Karin Schimpf geprüft und in Ordnung befunden wurde. Unter Leitung von Bürgermeister Matthias Weckbach wurden dem Schatzmeister und der Gesamtvorstandschaft einstimmige Entlastung erteilt. Auch in diesem Jahr konnten langjährige Mitglieder geehrt werden. Die Ehrungen wurden gemeinsam vom Vorsitzenden Ewald Grundler und seinem Stellvertreter Günther Scheck vorgenommen.

Bei den Teilwahlen standen neben dem Vorsitzenden die Schriftführerin, der Pressewart, der Umweltbeauftragte und zwei Beisitzer zur Wahl an. Zuvor hatten sich die Bewerber um den Vorsitz, Kuno Storz und Barbara Ott-Möller, der Versammlung vorgestellt. Ergebnis der Wahlen: Vorsitzender Kuno Storz (neu, für Ewald Grundler); Schriftführerin Gitta Nennning (wie bisher); Pressewart Jochen Meisel (wie bisher); Umweltbeauftragter Klaus Gohl (bisher Beisitzer); Beisitzer Wilhelm Wagner (neu) und Karin Schimpf (neu). Zu Kassenprüfern wurden gewählt: Markus Renz und Andrea Merkt.

