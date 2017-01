Stockach Kultur zum kleinen Preis: Stadtbücherei verkauft günstig aussortierte Bestände

Die Stadtbücherei Stockach bietet die aussortierten Medienbestände auf einem Flohmarkt an.

Statt nur zu leihen, gibt es nun die Chance, Bücher und Filme dauerhaft sein eigen zu nennen: Die Stadtbücherei Stockach bietet noch bis Donnerstag, 2. Februar, bei einem Flohmarkt zahlreiche Bücher, Zeitschriften, Filme und Kassetten an. "Anders als in den Vorjahren bieten wir inzwischen alle Posten für einen Euro an", sagt Gabriele Gietz, die Leiterin der Stadtbücherei. Wer drei Teile kauft, zahlt 2,50 Euro. Für fünf Teile werden 3,50 Euro fällig. "Wir sortieren jedes Jahr einen gewissen Teil unseres Bestands an Medien aus", sagt Gietz. "Das sind jedes Mal rund 1800 bis 2000 Medien wie Bücher oder Filme." Diese landen dann im alljährlichen Bücherflohmarkt. Dieser werde stets gut angenommen, sagt Gietz. An den Tagen des Bücherflohmarkts sei sichtlich mehr los als sonst.

Viele Leute fragten auch bei ihr an, ob sie selbst Bücher für den Flohmarkt abgeben könnten, sagt Gietz. "Schulbücher und Lernmaterial nehmen wir gerne, aber alles andere lehnen wir in der Regel ab." Es habe sich gezeigt, dass zum Beispiel normale Romane einfach nicht attraktiv genug seien. "Wir haben leider nicht genug Platz, um diese Medien dann alle bei uns zu lagern, sollten sie nicht verkauft werden", sagt Gietz. Generell würden sich Bücher für Kinder und Jugendliche sowie Lehrmaterial am besten verkaufen. Und sollte dennoch mal was übrig bleiben, gebe es am letzten Tag meist eine weitere Rabattaktion, bei der zu noch günstigeren Preisen eingekauft werden könne.

Im vergangenen Jahr habe die Stadtbücherei einen Umsatz von 1250 Euro mit den Flohmarkt gemacht. Das Geld fließe wieder in den Haushalt der Stadt und werde dann etwa für die Beschaffung von neuen Büchern ausgegeben. Damit die Bücher Abnehmer finden, arbeite die Stadtbücherei auch mit den Schulen in Stockach zusammen. "Viele Schüler kommen während des Flohmarkts vorbei und haben so die Chance, Bücher zu ergattern."

ist bis Donnerstag, 2. Februar, zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei zugänglich: jeweils 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, Mi nur nachmittags