Stockach-Seelfingen Kuhschisslotterie in Seelfingen: Ein Spaß für die ganze Region

500 Euro gibt es bei der 16. Kuhschisslotterie des Narrenvereins Taubenriedgärtner im Stockacher Stadtteil Seelfingen zu gewinnen. Etwa 400 Lose gibt es noch zu kaufen.

Es ist wieder soweit: Der Narrenverein Taubenriedgärtner Seelfingen lädt am Samstag, 26. August, zur 16. Kuhschisslotterie. Der glückliche Losbesitzer mit der richtigen Zeit und dem richtigen Feld, gewinnt 500 Euro. Außerdem werden 30 Sachpreise wie Speck und Bier verlost.

Die Kuhschisslotterie ist nicht der einzige Spaß an diesem Wochenende in Seelfingen. Bereits am Freitag, 25. August, findet ab 20 Uhr am Sportplatz die Börsen Party statt. Bis in die Nacht wird DJ Fiesel die Feier musikalisch begleiten. Von Schlagern bis hin zu Popmusik ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei.

Vor der Kuhschisslotterie bietet der Narrenverein Taubenriedgärtner Seelfingen am Samstag um 17 Uhr am Sportplatz musikalische Einstimmung mit Bewirtung an. Die eigentliche Hauptattraktion beginnt dann um 18.30 Uhr. Dieses Mal wird nicht wie die vergangenen Jahre Fleckviehzüchter Franz Käppeler die Kuh zu dem zuvor ausgelosten Feld des Rasters auf der Wiese führen, sondern dessen Sohn Simon Käppeler. Wie vor zwei Jahren wird erneut die Kuh Conzil eingesetzt. "Es ist nicht einfach, eine Kuh zu finden, die Vertrauen zu den Leuten hat", sagt Franz Käppeler.

Sobald Simon Käppeler das Seil, an dem die Kuh geführt wird, entfernt, beginnt die Kuhschisslotterie. Um ihr Geschäft zu verrichten, hat die Kuh eine Stunde Zeit. Ist bis dahin noch nichts passiert, gibt es eine Verlängerung von zweimal 15 Minuten.

"Die besten Chancen hat man, wenn man auf eine halbe- bis Dreiviertelstunde tippt", schätzt Frank Thum, Vorstandsmitglied vom Narrenverein Taubenriedgärtner Seelfingen. An den Vorbereitungen der Kuhschisslotterie sind 60 Vereinsmitglieder beteiligt. "Wir erwarten 300 bis 350 Besucher", sagt er. Von den etwa 2000 Losen hätten sich bisher 1600 verkauft. "Die Leute sehen in unserer Veranstaltung einen schönen Spaß", freut sich Frank Thum. Häufig kaufen diese dann auch gleich mehrere Lose. Frank Thum selbst nennt die Kuhschisslotterie eine "Spaßveranstaltung für die ganze Region".

Der Preis der Lose beträgt einen Euro. Beim Narrenverein Taubenriedgärtner Seelfingen gibt es diese noch bis zum Freitag, 25. August, unter der Telefonnummer (0 77 71) 67 38.