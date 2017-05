Stockach Künftig kostet Parken in der gesamten Goethestraße Geld

Der Stockacher Gemeinderat hat beschlossen, die Parkscheinpflicht auf die ganze Goethestraße auszudehnen. Das sorgte für Diskussionen im Gremium.

Das Auto abzustellen kostet künftig in der gesamten Goethestraße Geld. Dies hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Wie der dafür zuständige Leiter des Ordnungsamtes, Peter Fritschi, in der Sitzung erklärte, sei die Teilung der Goethestraße in eine Zone, in der man einen Parkschein braucht, und eine, in der die Parkscheibe genügt, "nicht so gut gelungen". Daher schlug die Verwaltung die Ausdehnung der Parkscheinpflicht bis zur Einmündung in die Straße Stadtwall vor. Dieser Vorschlag löste im Gremium eine kurze Diskussion über den Sinn der Parkgebühren in Stockach aus. So kritisierte Jürgen Kragler (CDU), dass dadurch vor seiner Zeit im Gemeinderat ein Alleinstellungsmerkmal Stockachs aufgegeben worden sei. Auch Wolf-Dieter Karle (Freie Wähler) gab zu, dass sich manch ein Besucher der Stadt ärgern dürfte, wenn er bei einem längeren Aufenthalt im Parkhaus zahlen müsse. Bürgermeister Rainer Stolz verteidigte die Entscheidung für Parkgebühren mit dem Argument, dass Kunden auch nicht kämen, wenn sie keine Parkplätze fänden. Und: "Die Kostenlos-Taste ist die meistgenutzte." Mit Enthaltung von Kragler stimmte das Gremium dem Verwaltungsvorschlag zu. Gleichzeitig wurde in der Satzung eine Formulierung angepasst, die das kostenlose Parken von elektrisch betriebenen Fahrzeugen regelt.