Stockach Kriminalstatistik: Die Anzahl der Straftaten in Stockach nimmt ab

Ein Anstieg der Körperverletzungen und Drogendelikte bereitet der Polizei in Stockach allerdings einige Sorgen. Dem Polizeirevier gelang es im vergangenen Jahr die Aufklärungsquote zu steigern

Stockach – Stockach ist im vergangenen Jahr ein Stück sicherer geworden. Das bestätigte Gerhard Buchstab, Revierleiter der Polizei Stockach, mit der Vorstellung der Kriminal- und Verkehrsstatistik in der Sitzung des Hauptausschusses. Die Entwicklungen ordnete er gleich zu Beginn kurz und knapp ein: "Wir leben in Stockach sicher", sagte Buchstab. Die Anzahl der Straftaten verringerte sich im Vergleich zu 2015 von 944 auf 884. "Gleichzeitig konnten wir die Aufklärungsquote erhöhen", berichtete der Revierleiter. Von den 884 Straftaten klärte die Polizei 612 auf, was einer Quote von 69,2 Prozent entspricht. 2015 lag dieser Wert noch bei 57 Prozent.

Einbrüche: Die Zahl der Einbrüche ist im Vergleich zu 2015 von 18 festgestellten Einbrüchen auf 14 gesungen. "Das ist im Vergleich zu anderen Städten nicht viel", sagte Buchstab. Die Hälfte der Einbrüche seien allerdings Tageswohnungseinbrüche gewesen. Das bedeutet, die Einbrüche fanden zwischen 6 Uhr und 21 Uhr statt. "Täter, die am Tag einbrechen, haben eine höhere Kriminalität und sind noch hemmungsloser", so der Revierleiter. Er erhoffe sich allerdings eine Abschreckung durch höhere Strafen für Einbrüche, die das Bundeskabinett diese Woche in einem Gesetzesentwurf formulierte. "Ich werde weiterhin die Bürger darauf aufmerksam machen, dass sie gegen Einbrüchen vorsorglich viel tun können", sagte der Polizeihauptkommissar.

Die Zahl der Einbrüche ist im Vergleich zu 2015 von 18 festgestellten Einbrüchen auf 14 gesungen. "Das ist im Vergleich zu anderen Städten nicht viel", sagte Buchstab. Die Hälfte der Einbrüche seien allerdings Tageswohnungseinbrüche gewesen. Das bedeutet, die Einbrüche fanden zwischen 6 Uhr und 21 Uhr statt. "Täter, die am Tag einbrechen, haben eine höhere Kriminalität und sind noch hemmungsloser", so der Revierleiter. Er erhoffe sich allerdings eine Abschreckung durch höhere Strafen für Einbrüche, die das Bundeskabinett diese Woche in einem Gesetzesentwurf formulierte. "Ich werde weiterhin die Bürger darauf aufmerksam machen, dass sie gegen Einbrüchen vorsorglich viel tun können", sagte der Polizeihauptkommissar. Unfallstatistik: Ein rückläufiger Trend ergab sich bei Unfällen mit Schwerverletzten. "Die Zahl hat sich 2016 auf elf Unfälle halbiert", berichtete Buchstab. Die Gesamtzahl habe ebenso abgenommen und sank von 260 auf 250 Unfälle in Stockach, wobei ein Mensch ums Leben kam. 83 Menschen wurden leicht verletzt. Im gesamten Revier verzeichnete die Polizei 613 Unfälle, von denen über 300 Kleinstunfälle wie beispielsweise Auffahrunfälle waren. "Solche Unfälle entstehen vermehrt, weil die Leute am Steuer zunehmend abgelenkt sind durch das Handy", merkte Gemeinderatsmitglied Ulf Wieczorek (CDU) dazu an. Buchstab stimmte ihm zu und versicherte, dass die Polizei dagegen intensiv vorgeht.

Ein rückläufiger Trend ergab sich bei Unfällen mit Schwerverletzten. "Die Zahl hat sich 2016 auf elf Unfälle halbiert", berichtete Buchstab. Die Gesamtzahl habe ebenso abgenommen und sank von 260 auf 250 Unfälle in Stockach, wobei ein Mensch ums Leben kam. 83 Menschen wurden leicht verletzt. Im gesamten Revier verzeichnete die Polizei 613 Unfälle, von denen über 300 Kleinstunfälle wie beispielsweise Auffahrunfälle waren. "Solche Unfälle entstehen vermehrt, weil die Leute am Steuer zunehmend abgelenkt sind durch das Handy", merkte Gemeinderatsmitglied Ulf Wieczorek (CDU) dazu an. Buchstab stimmte ihm zu und versicherte, dass die Polizei dagegen intensiv vorgeht. Gewaltkriminalität: "Hier zeigt sich ein Trend, der uns etwas mit Sorge erfüllt", sagte der Revierleiter mit Blick auf die Zahl der Gewalttaten im vergangenen Jahr. Die Polizei verzeichnete in Stockach einen Anstieg von 37 Prozent. 2015 erfasste sie noch 27 Gewalttaten, 2016 waren es 37. "Es handelt sich dabei überwiegend um Fälle der gefährlichen Körperverletzung", so Buchstab. 134 Körperverletzungen habe es insgesamt in Stockach gegeben. Auch in den Gemeinden um Stockach, die zum Revierbereich gehören, habe es einen Zuwachs an Gewalttaten gegeben. "Hier verzeichnen wir einen Anstieg von 19 Prozent", sagte Buchstab. Trotz der Zunahme an Gewalttaten liege man deutlich unter dem Durchschnitt. "Dieses Problem betrifft allerdings nicht nur Stockach. Die Entwicklung hängt eher mit einer veränderten Einstellung heutzutage zusammen", sagte der Polizeihauptkommissar. Bürgermeister Rainer Stolz nahm diese Entwicklung trotzdem ernst. "Auch wenn es ein gesellschaftliches Problem ist, das nicht nur Stockach betrifft, müssen wir das in unseren Entscheidungen berücksichtigen", so Stolz. Gemeinderatsmitglied Ulf Wieczorek (CDU) sah fehlende Empathie als einen Grund für diese Entwicklung. "Das ist eine Sache der Erziehung und deswegen müssen wir in Kindergärten und Schulen ansetzen", sagte Wieczorek. Wolf-Dieter Karle (Freie Wähler) verwies daraufhin auf das Anti-Aggressionstraining, das an Schulen stattfindet. "Unser Ziel muss es sein, dort weiterzuarbeiten und bei Kindern Gewalt aus dem Spiel zu nehmen", so Karle.

"Hier zeigt sich ein Trend, der uns etwas mit Sorge erfüllt", sagte der Revierleiter mit Blick auf die Zahl der Gewalttaten im vergangenen Jahr. Die Polizei verzeichnete in Stockach einen Anstieg von 37 Prozent. 2015 erfasste sie noch 27 Gewalttaten, 2016 waren es 37. "Es handelt sich dabei überwiegend um Fälle der gefährlichen Körperverletzung", so Buchstab. 134 Körperverletzungen habe es insgesamt in Stockach gegeben. Auch in den Gemeinden um Stockach, die zum Revierbereich gehören, habe es einen Zuwachs an Gewalttaten gegeben. "Hier verzeichnen wir einen Anstieg von 19 Prozent", sagte Buchstab. Trotz der Zunahme an Gewalttaten liege man deutlich unter dem Durchschnitt. "Dieses Problem betrifft allerdings nicht nur Stockach. Die Entwicklung hängt eher mit einer veränderten Einstellung heutzutage zusammen", sagte der Polizeihauptkommissar. Bürgermeister Rainer Stolz nahm diese Entwicklung trotzdem ernst. "Auch wenn es ein gesellschaftliches Problem ist, das nicht nur Stockach betrifft, müssen wir das in unseren Entscheidungen berücksichtigen", so Stolz. Gemeinderatsmitglied Ulf Wieczorek (CDU) sah fehlende Empathie als einen Grund für diese Entwicklung. "Das ist eine Sache der Erziehung und deswegen müssen wir in Kindergärten und Schulen ansetzen", sagte Wieczorek. Wolf-Dieter Karle (Freie Wähler) verwies daraufhin auf das Anti-Aggressionstraining, das an Schulen stattfindet. "Unser Ziel muss es sein, dort weiterzuarbeiten und bei Kindern Gewalt aus dem Spiel zu nehmen", so Karle. Rauschgiftdelikte: Die Anzahl der Drogenverstöße nahm 2016 zu. "Hier haben wir in der Stadt momentan ein Problem, beispielsweise im Stadtgarten. Daher habe ich eine interne Ermittlungsgruppe eingesetzt", berichtete der Revierleiter. Daher gehe er davon aus, dass die Zahl dieses Jahr erneut ansteige, weil verstärkt ermittelt werde. "Eine hohe Zahl kann auch beruhigend sein, denn das heißt, die Polizei arbeitet intensiv gegen Drogen in der Stadt", sagte Bürgermeister Rainer Stolz. Es handelt sich laut Buchstab hauptsächlich um Cannabis und synthetische Drogen. Die Polizei arbeite auch intensiv mit Schulen zusammen, um Präventionsarbeit zu leisten.

Die Anzahl der Drogenverstöße nahm 2016 zu. "Hier haben wir in der Stadt momentan ein Problem, beispielsweise im Stadtgarten. Daher habe ich eine interne Ermittlungsgruppe eingesetzt", berichtete der Revierleiter. Daher gehe er davon aus, dass die Zahl dieses Jahr erneut ansteige, weil verstärkt ermittelt werde. "Eine hohe Zahl kann auch beruhigend sein, denn das heißt, die Polizei arbeitet intensiv gegen Drogen in der Stadt", sagte Bürgermeister Rainer Stolz. Es handelt sich laut Buchstab hauptsächlich um Cannabis und synthetische Drogen. Die Polizei arbeite auch intensiv mit Schulen zusammen, um Präventionsarbeit zu leisten. Computerkriminalität: "Das Internet und dessen Missbrauch beschäftigt uns schon sehr intensiv", sagte Gerhard Buchstab im Hinblick auf die Computerkriminalität. Dabei verwies er auf mehrere Fälle, bei denen Leute im Internet bestellt haben, aber die Ware dann nicht zahlten. "Wir haben hier einen spezialisierten Sachbearbeiter im Revier. Zwar ist die Anzahl der Fälle mit 15 nicht ganz so hoch, aber dafür sind diese umso zeitaufwändiger", erklärte Buchstab.

"Das Internet und dessen Missbrauch beschäftigt uns schon sehr intensiv", sagte Gerhard Buchstab im Hinblick auf die Computerkriminalität. Dabei verwies er auf mehrere Fälle, bei denen Leute im Internet bestellt haben, aber die Ware dann nicht zahlten. "Wir haben hier einen spezialisierten Sachbearbeiter im Revier. Zwar ist die Anzahl der Fälle mit 15 nicht ganz so hoch, aber dafür sind diese umso zeitaufwändiger", erklärte Buchstab. Straßenkriminalität: Bei Sachbeschädigungen und Diebstählen habe es im vergangenen Jahr einen erfreulichen Rückgang gegeben, sagte Revierleiter Buchstab. Die Zahl sank von 124 auf 107 Taten in Stockach. Bürgermeister Stolz sah einen Grund dafür in der hohen Polizeipräsenz in der Stadt.

Bei Sachbeschädigungen und Diebstählen habe es im vergangenen Jahr einen erfreulichen Rückgang gegeben, sagte Revierleiter Buchstab. Die Zahl sank von 124 auf 107 Taten in Stockach. Bürgermeister Stolz sah einen Grund dafür in der hohen Polizeipräsenz in der Stadt. Straftaten von Jugendlichen: Seit 2014 habe es keine Zunahme bei jugendlichen Straftätern gegeben, berichtete Buchstab. Die Anzahl der Straftaten, die von 14 bis unter 18-Jährigen begangen wurde, liege unverändert bei 42 Taten in Stockach.

Seit 2014 habe es keine Zunahme bei jugendlichen Straftätern gegeben, berichtete Buchstab. Die Anzahl der Straftaten, die von 14 bis unter 18-Jährigen begangen wurde, liege unverändert bei 42 Taten in Stockach. Tatverdächtige: Die Polizei erfasste 2016 in der Stadt Stockach 484 Tatverdächtige. Davon haben 151 einen Migrationshintergrund. Dieser Wert sei leicht angestiegen. Ein Grund sei unter anderem das Asylbewerber mit in die Statistik einfließen, von denen mittlerweile mehr hier leben, als in den Jahren zuvor, merkte Buchstab im Hinblick auf den gestiegenen Wert an.

Blick in die Region

Die Kriminalität in Stockach liegt laut dem Revierleiter Gerhard Buchstab unter dem Durchschnitt im Landkreis. Dabei zog er einen Vergleich zu umliegenden Städten mit einer ähnlichen Struktur. Demnach seien die Fälle der Straftaten in Radolfzell beispielsweise ebenfalls leicht gesunken um 3,2 Prozent auf 1738 Straftaten. Allerdings sank auch die Aufklärungsquote auf 57,5 Prozent. Ebenfalls ging Buchstab wegen der ähnlichen Einwohnerzahl auf Bad Saulgau ein. Dort ereigneten sich mit 937 mehr Straftaten und die Aufklärungsquote liegt mit 60 Prozent unter der Quote aus Stockach. Das Polizeirevier Stockach ist zuständig für Orsingen-Nenzingen, Eigeltingen, Mühlingen, Hohenfels, Bodman-Ludwigshafen und die Stadt Stockach. (lem)