Stockach Kreativität besiegt Traumata

Die Gemeinschaftsunterkunft in der Zoznegger Straße in Stockach zeigt eine Ausstellung im Rahmen der "Kunsttherapie für Flüchtlinge".

Unter dem Motto "Kunsttherapie für Flüchtlinge" präsentierten der Caritasverband Singen-Hegau und die Mitarbeiter von der Gemeinschaftsunterkunft in der Zoznegger Straße eine Vielzahl von Bildern und Basteleien: Ein kleiner Junge hat sich in sein Haus aus Pappkarton verzogen. Der achtjährige Viktor aus Serbien klopft an das zugezogene Pappfenster. "Hallo, ist jemand drinnen?" ruft er. Von der Decke herunter baumelt ein Pappflugzeug. Daneben sind weitere fantasievoll gestaltete Konstruktionen aus Materialien wie alten CDs, Dosen, Tetrapacks und ausgedienten Klempner-Utensilien. Von den Ausstellungsbesuchern bewundert werden da neben einer Rakete, einem Dosentelefon, einer Puppenstube und einer Lokomotive besonders kleine und große Roboter zum Staunen. Fröhliches Kinder-Gewusel und Begegnungen von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund prägen die Atmosphäre. Es gibt Kuchen und Tee aus türkischen Teegläsern. Aus einem Radiorekorder dudelt Musik von Richard Clayderman.

"Wunderschöne Bilder, ganz herzig", schwärmt die Stockacherin Carmen Karle. "Ich bin ganz begeistert" strahlt auch Sonia Steidle. Die in Orsingen lebende Künstlerin ist hier ehrenamtlich als Vermittlerin von Sprachpaten aktiv. Anna Hita (9) aus Serbien zeigt einer Besucherin die Details von ihrem aus Pappkartons gefertigtem Traumhaus – mit Pool, Küche, Müllstation und angrenzendem Frisörsalon. Erwachsene wie Kinder sind stolz auf ihre präsentierten Werke und alle genießen es, von den Besuchern wahrgenommen zu werden.

Vom Landratsamt Konstanz unterstützt, arbeitet die Kunsttherapeutin Malgorzata Martin einmal wöchentlich mit den oft traumatisierten kleinen und großen Menschen. Die rund 200 Asylbewerber der Gemeinschaftsunterkunft kommen aus dem Irak und Iran, Afghanistan, dem Kosovo, aus Indien und Syrien. Wie die 49-jährige Fadia, die unter fröhlichen Bildern auch ihre Flucht über das Meer von der Türkei nach Griechenland darstellte.