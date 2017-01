Stockach Krankenhaus Stockach weist Vorwürfe durch Medienbericht zurück

Ein Bericht der ARD und dem Recherchebüro Correctiv kritisiert die Anzahl des Hygienepersonals an Krankenhäusern in ganz Deutschland – darunter auch das Krankenhaus Stockach. Die Klinikleitung sieht alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt. Die Autoren des Berichts räumen nach zahlreicher Kritik Fehler ein.

Der Vorwurf wiegt schwer: 33 Prozent der baden-württembergischen Krankenhäuser haben nicht das erforderliche Hygienepersonal angestellt – darunter auch das Krankenhaus Stockach. Diesen Vorwurf haben das ARD-Magazin Plusminus und das Recherchebüro Correctiv in Berichten formuliert.

In einer Karte auf den Internetseiten von ARD und Correctiv mit allen Krankenhäusern Deutschlands war auch das Krankenhaus Stockach rot markiert, da es im Jahr 2014 nicht ausreichend Hygienepersonal beschäftigt haben soll. Geschäftsführer Berthold Restle sieht sich zu Unrecht mit diesem Vorwurf konfrontiert: "Das Krankenhaus Stockach hat zu keinem Zeitpunkt die gesetzlichen Vorgaben für Hygienepersonal nicht eingehalten." Bereits im Jahr 2013 sei die vorgeschriebene Anzahl an Stellen besetzt gewesen, sagt Restle. Auch Jürgen Brecht, ärztlicher Leiter und Vorsitzender der Hygienekommission des Krankenhauses Stockach, kann den Vorwurf nicht nachvollziehen. "Hygiene ist für uns ein sehr sensibles Thema, dem wir viel Beachtung schenken." Zusätzlich zu den gesetzlich vorgeschriebenen Stellen des Krankenhaushygienikers, dem hygienebeauftragten Arzt und der Hygienefachkraft gebe es bei ihnen zudem die Stelle des Hygienebeauftragten in der Pflege.

Ihm sei kein Fall bekannt, in dem ein Patient sein Krankenhaus mit einem Keim verlassen habe, mit dem er sich im Krankenhaus Stockach infiziert habe, sagt Brecht. Es gebe immer wieder Fälle, in denen Patienten mit Keimen im Krankenhaus aufgenommen würden. Diese würden sofort isoliert und den gesetzlichen Vorgaben entsprechend behandelt, sagt Brecht. Er stellt zudem den Vorwurf auf, die Autoren des Berichts hätten die zugrunde liegenden Daten nicht gründlich genug überprüft. "Wenn in Baden-Württemberg wirklich ein Drittel der Krankenhäuser die Vorgaben für Hygienepersonal nicht eingehalten hätte, hätte das bereits früher und auch auf anderen Ebenen auffallen müssen", sagt Brecht.

Wie ist die Aussage des Berichts also zustande gekommen? Die Autoren haben sich auf Zahlen des Gemeinsamen Bundesausschusses (GBA) bezogen. An diesen müssen alle Krankenhäuser in Deutschland jährlich einen Qualitätsbericht schicken, in dem auch Angaben zum Hygienepersonal enthalten sind. Um diese Daten bundesweit vergleichen zu können, hatten ARD und Correctiv die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts für Hygienepersonal aus dem Jahr 2009 herangezogen. Alle Krankenhäuser, die diese Empfehlungen 2014 nicht eingehalten haben sollen, wurden auf der mit dem Bericht veröffentlichten Karte rot markiert.

Bereits kurz nach Erscheinen wurde der Bericht von mehreren Seiten kritisiert. In einem weiteren Bericht mit dem Titel "Viel Lärm um viel" geht Hristio Boytchev, einer der Autoren von Correctiv, auf die Kritik ein. Zum Vorwurf, sie würden Kliniken an den Pranger stellen, heißt es dort, auch Kliniken, die rot markiert wurden, könnten einen guten Job machen. Die Auswertung solle ein erster Schritt zu mehr Transparenz sein. Dennoch ließen sich auch mit diesem Bericht nicht alle Kritikpunkte ausräumen. Zur Frage, ob die Daten grundsätzlich auf Plausibilität überprüft wurden, teilt Boytchev auf Anfrage mit: "Die Daten wurden mit Experten besprochen, die den Zustand aus Ihrer Praxis bestätigen konnten." Da die Daten verbindliche Selbstauskünfte der Häuser seien, hätte er keinen Grund, anzunehmen, dass den Behörden zu wenig Personal gemeldet wurde.

Im Fall von Stockach seien laut Geschäftsführer Restle die Daten zum Hygienepersonal, wie sie im Qualitätsbericht 2014 ausgewiesen sind, nicht abgefragt worden. "Der Fragebogen für das Jahr 2014 enthielt gar keine Felder, in die wir alle Stellen an Hygienepersonal hätten eintragen können", sagt Restle. Im Fragebogen für das Jahr 2015 seien diese Felder nun enthalten gewesen.

Inzwischen haben Correctiv und ARD die Karte mit den Bewertungen der Krankenhäuser in Deutschland aus ihren Berichten entfernt. Aufgrund von technischen Problemen bei der Übermittlung an den GBA und Missverständnissen in der Auswertung seien die Daten der Karte in Einzelfällen falsch gewesen, heißt es in einer Anmerkung der ARD. Beide Medien stellen in ihren Begründungen klar, dass es ihnen im Kern um höhere Transparenz für Patienten gehe und dass hierbei weiterhin Verbesserungsbedarf bestehe.

"Wir haben durch den Bericht der ARD viele Anfragen von Krankenhäusern erhalten, die eine Korrektur ihrer Angaben forderten", teilt GBA-Sprecherin Gudrun Köster mit. Der GBA würde die Daten in den gemeldeten Fällen überprüfen. Der GBA sei nur für die Bereitstellung der Daten zuständig. Ob der GBA die übermittelten Daten der Krankenhäuser in Zukunft grundsätzlich auf Plausibilität prüfe, sei momentan noch offen. Der Stockacher Geschäftsführer Restle hofft, dass die Angaben im Qualitätsbericht 2015 mit den tatsächlichen Zuständen im Krankenhaus Stockach übereinstimmen werden. Die Berichte sollen Ende Januar auf der Webseite des GBA veröffentlicht werden.

