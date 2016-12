Stockach Krankenhaus Stockach: Wenn der Bürgermeister auf Visite geht

Rainer Stolz besucht Patienten, die Weihnachten im Krankenhaus verbringen müssen. Dabei überreicht er Weihnachtswünsche und Geschenke.

Bürgermeister Rainer Stolz hat zusammen mit Ärzten und Pflegern bei einer Weihnachtsvisite Patienten im Krankenhaus Stockach besucht. Zwei Tage vor Heiligabend überreichte er allen, die die Weihnachtstage im Krankenhaus verbringen müssen, ein kleines Geschenk und wünschte ihnen baldige Genesung – eine seit vielen Jahren gepflegte Tradition am Stockacher Krankenhaus.

Begleitet wurde die Weihnachtsvisite des Bürgermeisters durch die beiden Musiker Karl Bosch an der Ziehharmonika und Reinhold Buhl an der Gitarre. Sie postierten sich auf den Gängen des Krankenhauses und sorgten mit Weihnachtsliedern für eine fröhliche Stimmung an diesem Abend. Durch die offenen Türen auf den Gängen drang die Musik bis in alle Zimmer. In den vorigen Jahren habe zur Weihnachtsvisite ein Krankenhauschor aus Angestellten gesungen, sagte Geschäftsführer Berthold Restle. In diesem Jahr freue er sich aber, dass er die beiden Musiker Bosch und Buhl für die Weihnachtsvisite gewinnen konnte. Buhl dankte Restle für die Einladung: "Es gibt schließlich nicht jeden Tag die Möglichkeit, in einem Krankenhaus Musik zu machen." Begleitet von der Musik, zog die Weihnachtsvisite von Tür zu Tür, um jedem der Patienten schöne Weihnachten zu wünschen. "Besonders die älteren Patienten freuen sich sehr, wenn sie der Bürgermeister persönlich besucht und ihnen ein Geschenk überreicht", sagte Jürgen Brecht, ärztlicher Direktor am Krankenhaus Stockach.

Für Freude sorgte der Besuch des Bürgermeisters auch bei Roswitha Engesser aus Radolfzell, die aufgrund einer Knie-Operation seit Mitte Dezember im Stockacher Krankenhaus ist und erst nach den Weihnachtsfeiertagen entlassen werden wird. Über das Geschenk von Rainer Stolz, eine kleine Flasche Sekt, freute sie sich sehr. "Es ist toll, dass wir hier besucht werden und persönlich von den Ärzten und Pflegern, aber auch vom Bürgermeister Weihnachtswünsche überreicht bekommen", sagte sie. Auch wenn sie den Heiligabend im Krankenhaus verbringen wird, wird sie nicht allein sein: "Meine Familie kommt an Heiligabend zu mir ins Krankenhaus, wir feiern dann zusammen Bescherung", sagte Engesser. Deswegen freut sie sich trotz Krankenhausaufenthalts auf diesen Abend. Im neuen Jahr stehe dann die Reha an, für die sie nach Überlingen gehe. Für Bürgermeister Stolz ist die Teilnahme an der Weihnachtsvisite im Krankenhaus vor allem ein Zeichen für die Verbundenheit von Stadt und Krankenhaus, wie er im Gespräch mit den Ärzten und Geschäftsführer Restle verdeutlichte: "Es zeigt, dass wir zusammengehören."

Krankenhaus Stockach

Das Krankenhaus in Stockach ist für rund 32 000 Bürger aus Stockach und Umgebung zuständig. Rund 100 Mitarbeiter kümmern sich in dem 55-Betten-Haus um die Patienten. Neben den Fachgebieten Innere Medizin und Chirurgie gibt es in Stockach einen Schwerpunkt für Gelenkchirurgie, vor allem für Schulter- und Wirbelsäulenchirurgie. Das Krankenhaus hat im Jahr 2015 rund 600 000 Euro Verlust gemacht. Als Grund gab Geschäftsführer Berthold Restle bei der Vorstellung der Bilanz im Oktober an, dass etwa die Kosten für ambulante Notfallbehandlung und Personal schneller steigen als die Zahlungen der Krankenkassen. In den nächsten Jahren ist ein Neubau mit modernen Zweibettzimmern und eine Sanierung des Altbaus geplant. (ses)