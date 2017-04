Stockach Konzert zum 40-jährigen Bestehen der Musikschule

400 begeisterte Zuhörer finden sich in der Jahnhalle ein, um das Konzert zu erleben. Etwa 70 junge Musiker aus Schulorchester, Jugendblasorchester und Stadtmusik zeigen ihre Talente

Ganz groß gefeiert hat die städtische Musikschule ihren 40. Geburtstag. Beim Jubelkonzert in der vollen Jahnhalle hat sich ihr guter Ruf wieder einmal bestätigt. Denn was die mehr als 400 begeisterten Zuhörer von den jungen Konzertierenden geboten bekamen, war einsame Spitze.

„40 Jahre Musikschule sind ein Grund zu feiern“, sagte Musikdirektor Helmut Hubov, der seit 30 Jahren das Bildungsinstitut leitet. Hubov führte mit gewohnter Präzision und aufmunterndem Einfühlungsvermögen nacheinander die jeweils etwa 60 bis 70 jungen Musiker von Gruppenspiel, Schulorchester, Jugendblasorchester und Stadtmusik durch ein vielseitiges, allerbestens geprobtes Repertoire.

Die um einige Bläser, einen Kontrabass und ein Klavier erweiterten Geigen, Violen und Celli vom Kammerorchester Divertimento wurden von ihren Instrumentallehrern Beatrice Speck und Klaus Uhrmeister durch bearbeitete Werkauszüge von Vivaldis „Jahreszeiten“ und Händels „Feuerwerksmusik“ geführt. Flott, mit Biss und in gut ausgewogener Klangbalance führten sie besonders Vivaldis „Winter“ zum Zuhörgenuss. Bei den Sätzen aus der heroischen Feuerwerksmusik entfaltete sich zusammen mit den Bläsern eine goldene Strahlkraft, die so recht zu einer Jubelfeier passte. Zum Auftritt von Hubovs Jugendblasorchester wurde der klangschöne Musikschul-Flügel ins Zentrum der Bühne gerückt. Mit Richards zeitgenössischer „Perle für Klavier“ bezauberten Jugendblasorchester und Kenny Kilchmann Urban, ein elfjähriger Gymnasiast aus Meersburg. Der begabte junge Pianist zog souverän auf der Basis seiner hervorragend beherrschten Technik mit brillantem Ausdrucksvermögen die Zuhörer in seinen Bann.

Dabei bewies der Elfjährige sowohl ein gutes Ohr für sich selbst, wie für das lebendig mitgestaltende Jugendblasorchester, das zuvor mit Higgins „A Gershwin Portrait“ schon immens gefesselt hatte. Wie in einem Kaleidoskop hatten sowohl die orchestralen Anfänger wie auch die Fortgeschrittenen in immer neuen Bildern einen umfassenden Einblick in das breit gefächerte Repertoire gewährt. Die Moderation gab es jeweils aus eigenen Reihen. Jedes Orchester bedankte sich für seinen großen Applaus mit einer Zugabe. Allen gleich war das Strahlen, mit dem sich alle nach gelungenem Vorspiel für Sekunden im Glanz des verdienten Beifalls sonnten. Nach über zwei Stunden gut gemachter „Schülermusik“ gab es weitere konzertante Zuhörfreuden – diesmal mit Helmut Hubovs örtlicher Stadtmusik. „Viele von uns stammen aus den zuvor gehörten Orchestern“, berichtete die Querflötistin Nadine Heinzle, deren Vater Bernd Gaißer als stellvertretender Bürgermeister die hohe Qualität der Musikschule lobte: „Ein Aushängeschild der Stadt, auf das wir sehr stolz sind“.

Musikschule

Etwa 400 Kinder und Jugendliche besuchen aktuell die städtische Musikschule. Professionell ausgebildete Lehrer unterrichten neben Gesang vor allem Rhythmus-, Saiten-, Tasten- und Blas-Instrumente, die zur Ausbildung kostenlos zur Verfügung gestellt werden. (gri)

Weitere Informationen telefonisch unter (0 77 71) 31 44 sowie im Internet: www.musikschule-stockach.de