Stockach Konzert in der alten Heimat: Band Formosa spielt beim Erlenhof Open-Air

Die Band Formosa spielt beim Erlenhof Open-Air in Wahlwies. Die ehemalige Stockacher Schülerband ist erwachsen geworden, ein erstes Album ist erschienen und sie haben Touren geplant. Beim Open-Air spielen auch noch weitere Gruppen und unterhalten das Publikum.

Wer für das Wort "Formosa" eine Übersetzung sucht, findet Begriffe wie "wohlgeformt" und "wunderschön". Dieses Wort erinnert auch an "famos" und das trifft auf drei jungen Musiker zu, die ursprünglich aus Wahlwies kommen: Jakob Dammert, Nikolas Reichelt und Niklas Bulla sind seit dem Kindergarten befreundet. Gemeinsam haben sie 2013 ihr Abitur am Nellenburg-Gymnasium Stockach bestanden. Inzwischen leben sie im Ruhrgebiet. Am Samstag, 15. Juli, treten sie mit anderen Bands nach zweijähriger Abstinenz beim Erlenhof Open-Air in Wahlwies auf.

Schon mit 13 Jahren habe er mit Niklas Musik gemacht, in der zehnten Klasse kam Nikolas dazu, erzählt Jakob Dammert. Als vierter Musiker war Schulfreund Paul van Odijk dabei, der inzwischen in Bayern studiert. Niklas Bulla absolvierte einen Bundesfreiwilligendienst an einer Sprachschule in München, Nikolas Reichelt ein sechsmonatiges FSJ in Kambodscha. Anschließend reiste er ein halbes Jahr mit Jakob Dammert durch die Welt. Dieser war sogar insgesamt ein Jahr lang unterwegs. Dann zogen die beiden Freunde gemeinsam in den Ruhrpott. "Dort gibt es eine gute Szene für Hard Rock und Heavy Metall und die Möglichkeit, in vielen Städten zu spielen. Auch die Nähe zu Holland ist super für Konzerte", sagt Nikolas Reichelt. ´

Mit ihrem Umzug sind sie frisch durchgestartet. "Der Name ist gleich, aber mit der Schülerband von früher haben wir nichts mehr gemeinsam. Wir bringen keine alten Songs mehr." Heute spielten sie reinen Hard Rock, Punk und Glam, erklärt Nikolas Reichelt. Sie seien schon immer bisschen schräge Typen gewesen. "Es macht Spaß, wenn man sich nicht so ernst nimmt. Wir provozieren schon ganz gerne und lieben diese Wochenenden."

Im Mai 2016 kam das erste Album heraus, seit Anfang 2017 tritt Formosa verstärkt auf. Jakob Dammert organisiert die Auftritte. Die jungen Männer kennen inzwischen viele Leute und bekommen Tipps von befreundeten Bands. "Deutschland und die Benelux-Länder kriegen wir am Wochenende ohne Urlaubstage hin." Das ist wichtig, denn die beiden Studenten müssen auf Kumpel Niklas Rücksicht nehmen, der in Essen eine Ausbildung zum Bierbrauer macht. Bis Ende Dezember seien praktisch alle Wochenenden belegt. Im Sommer steht eine Balkantour an, die von einer Agentur organisiert wird. Im nächsten März wollen sie auf Osteuropatour gehen, im September 2018 nach Südeuropa.

Von ihren Gagen können sie zwar (noch) nicht leben, aber ihre Touren und CD-Produktionen finanzieren sie allein durch ihre Auftritte. "Wir wollen in erster Linie Spaß haben, stecken da viel Zeit und Energie rein. Andere Hobbys sind fast unmöglich", sagen beide übereinstimmend. Jakob Dammert, der BWL studiert, lebt in einer Wohngemeinschaft mit Niklas Bulla. Nikolas Reichelt studiert Social Work in Enschede (Niederlande, direkt an der deutschen Grenze).

Das nächste Album ist in Arbeit. Das instrumentale Gerüst dafür lieferte Niklas Bulla, Nikolas Reichelt steuerte die Texte bei. Bandproben finden selten statt, oft erst direkt vor einem Auftritt. Auch aufgenommen wird einzeln: Schlagzeug und Gesang in einem Studio in Holland, die Gitarre in Stuttgart. Anfang Oktober soll die erste Single rauskommen. "Wir wollen zwei oder drei Singles mit Videos auskoppeln", verrät Jakob Dammert. Doch zunächst freuen sie sich auf ihren Auftritt in der Heimat.

Erlenhof Open-Air

Am Samstag, 15. Juli, startet ab 18 Uhr das Erlenhof Open-Air statt. Einlass ist ab 17 Uhr. Es gibt eine Regenalternative vor Ort. Eintritt: Erwachsene zehn Euro (ermäßigt fünf Euro), Jugendliche unter 18 Jahren frei. Die Veranstalter bieten Verpflegung mit Bio-Demeter Speisen. Folgende Gruppen treten auf: Das toutlemORKESTRA, Wahlwieser Jugendliche mit und ohne Fluchterfahrung experimentieren mit Musik. Ziel ist die Entwicklung einer eigenen Musiksprache ist, die die kulturellen Hintergründe einschließt (Leitung: Sascha Henkel). Sherrif & The Pestalozzi Refugees bieten Lieder, Rap, Percussion und Tanz mit den "Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen" des Pestalozzi Kinder- und Jugenddorfs. Weitere bands sind Vero Nika – The folky-soul Power-Voice, The Kahooneys – Irish-British-American Folk, Formosa – Hardrock, Les Narcotik Hoolas – Ska-Reggae-Balkan-Latin-Surf-Punk-Rock. (wig)

