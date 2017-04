Stockach Kollision mit Geländer und einen Abhang hinunter: Betrunkener versteckt Auto nach Unfall und flüchtet

Eine Autofahrt unter Alkoholeinfluss in Stockach-Hindelwangen endete für einen 20-Jährigen nicht nur mit einem Blechschaden, sondern auch mit einer Anzeige.

Der Betrunkene war laut einer Mitteilung der Polizei am frühen Sonntagmorgen in der Tuttlinger Straße unterwegs. Er sei vermutlich aufgrund seines Zustands mit dem Auto von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug rammte zunächst ein Geländer am Radweg und fuhr dann einen Abhang hinunter. Von dort setzte der 20-Jährige zunächst seine Fahrt fort, so die Polizei, und versuchte, den beschädigten Wagen auf dem Friedhofsparkplatz in Hindelwangen zu verstecken.



Die Spuren des Unfalls auf der Straße wiesen der Polizei jedoch schnell den Weg und Beamte konnten den Mann kurz darauf festnehmen, nachdem er zu Fuß zur Unfallstelle zurückgekehrt war. Die Polizisten nahmen ihm den Führerschein ab und der 20-Jährige musste zur ärztlichen Entnahme einer Blutprobe.