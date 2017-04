Stockach Kollision: Autofahrerin fährt in einen Lastwagen

Kollision: Autofahrerin fährt in einen Lastwagen

Das Blinken eines Lastwagenfahrers deutet eine Autofahrerin als Zeichen zum Überholen und fährt dabei in den abbiegenden Lastwagen. Damit verursachte sie einen hohen Schaden

Eine Renaultfahrerin hat bei einem Überholvorgang auf der Bundesstraße 34 von Esapasingen in Richtung Ludwigshafen am Freitag gegen 22.15 Uhr einen Zusammenstoß mit einem Lastwagen verursacht. Die Polizei geht davon aus, dass die Autofahrerin ein Blinken des vorausfahrenden Lastwagens als Aufforderung zum Überholen deutete. Dieser bog allerdings links auf ein Grundstück ab, woraufhin die Fahrerin während ihres Überholvorgangs mit dem Lastwagen kollidierte. Das Auto kam durch den Zusammenstoß von der Straße ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 12 000 Euro.