Stockach Knapp ein Jahr nach der Übernahme: Neue Struktur im Stockacher Aluminiumwerk

Im Stockacher Aluminiumwerk hat sich einiges verändert. Seit der Übernahme 2016 sind nun Walzbarren das einzige Produkt. Aus ihnen entstehen unter anderem leichte Karosserieteile. Der Personalabbau im Unternehmen ist fast abgeschlossen. Dessen Gründe sind laut den Geschäftführern die Produktionsveränderung und die Zukunftsfähigkeit der Firma.

Das Stockacher Aluminiumwerk hat an der Straße Richtung Nenzingen hat seit Mai 2016 einen neuen Besitzer. Mit dem Wechsel hat sich auf dem Werksgeländeviel verändert. Die beiden Unternehmen, die seit einem knappen Jahr am früheren Standort von Scholz Alu Stockach aktiv sind, haben beispielsweise die Produktpalette verkleinert.

"Die Herstellung von Gusslegierungen haben wir eingestellt", erklärt Markus Wild, einer von zwei Geschäftsführern der Stockach Aluminium GmbH, die nun das Schmelzwerk betreibt. Von den Gusslegierungen habe das Werk im Vergleich zu den großen Herstellern ohnehin nur wenig produziert, so Wild – und nur wenig Gewinn erzielt. Stattdessen konzentriere sich das Schmelzwerk jetzt auf Walzbarren. Um einen solchen herzustellen, wird das flüssige Aluminium durch ein System aus Rinnen in eine Grube geleitet. Deren Boden wird dann Schritt für Schritt abgesenkt und das Aluminium erkaltet durch eine Wasserkühlung. Am Ende des Produktionsprozesses stehen Barren mit einem Gewicht von etwa zehn Tonnen oder mehr. Diese werden dann, wie der Name sagt, gewalzt, bis daraus beispielsweise Folien, Schraubdeckel oder Karosseriebleche werden, erklärt Markus Wild. Besonders aufgrund der letzteren Verwendung gehen Wild und Volker Heidtmann, die gemeinsam die Geschäfte führen, von guten Marktaussichten für ihr Produkt aus: "Vor allem Karosseriebleche nehmen stark zu, denn Autos sollen ja immer leichter werden", so Wild. Und Heidtmann sagt: "Aluminium ist deutlich beständiger als Stahl und rostet weniger." Für die nächsten zehn Jahre hätten sie jedenfalls keine Bedenken, dass sich diese positiven Rahmenbedingungen für die Walzbarren ändern würden, so die beiden Geschäftsführer.

Dass ein Walzbarren nur durch Walzen auf die gewünschte Dicke gebracht wird, mache die Anforderungen hoch. Denn es dürfen keine Luftblasen oder Einschlüsse von anderen Materialien darin enthalten sein – sonst könnte eine Aluminiumfolie am Ende ein Loch haben oder eine Walze im Walzwerk kaputtgehen, erklärt Heidtmann. Ein weiterer Grund für seinen Optimismus ist, dass das Stockacher Aluminiumwerk sich einen sehr guten Ruf bei den Kunden erworben habe: "Man braucht einen langen Atem, um sich bei den Kunden am Markt zu qualifizieren und das Vertrauen der Kunden zu erwerben."

Die Neustrukturierung des Standorts ist allerdings am Personalbestand nicht spurlos vorübergegangen, daraus machen die beiden Geschäftsführer keinen Hehl. Von 160 Mitarbeitern, die noch zu Beginn des Jahres bei den beiden Firmen auf dem Gelände von Stockach Alu beschäftigt gewesen seien, sollen noch etwa 100 bleiben. Der Personalabbau sei weitgehend umgesetzt und solle demnächst abgeschlossen werden, sagt Markus Wild. Ein Grund dafür sei das Ende der Gusslegierungen, für die mehr Personal notwendig sei als für Walzbarren. Und Markus Wild begründet: "Es nicht zu machen, wäre unfair für den Rest der Truppe gewesen." Ansonsten wären langfristig alle Arbeitsplätze gefährdet gewesen.

Insgesamt seien die Gespräche zum Personalabbau fair verlaufen, ist die Einschätzung von Markus Wild. Vier Wochen lang habe man im vergangenen Jahr "hart, aber konstruktiv" verhandelt, um einen Interessenausgleich mit Sozialplan zu verhandeln, der Betriebsrat habe im Sinne des Fortbestandes des Unternehmens gekämpft. Und auch die arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen, die es im Jahr 2016 um Kündigungen gab, seien inzwischen im Großen und Ganzen beigelegt – und zwar durch Vergleiche im beiderseitigen Einvernehmen, nicht durch Urteile, wie Markus Wild betont. Nur noch wenige dieser Fälle seien bei den Radolfzeller Kammern des Arbeitsgerichts Lörrach anhängig, sagt er. Das Arbeitsgericht bestätigt dies.

Auf dem Gelände von Stockach Alu findet sich außerdem ein zweites Unternehmen, dessen Geschäfte Heidtmann und Wild derzeit noch gemeinsam führen, die AS Oxidwerke. Dort wird die Salzschlacke recycelt, die bei der Herstellung von Aluminium anfällt. Und das Unternehmen baue außerdem Altbestände ab, die vom Vorgängerunternehmen übrig seien, sagt Volker Heidtmann. So seien noch etwa 120 000 Tonnen Aluminiumoxid auf einer Halde vorhanden, die nun im Laufe der nächsten Jahre abgebaut werden sollen.

Um Salzschlacke, die bislang unter freiem Himmel auf einer Halde liegt, für den Betrieb zu lagern, will das Unternehmen außerdem eine Halle bauen, was Volker Heidtmann in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses des Stockacher Gemeinderats erläuterte. Diese Halle soll an den Stirnseiten offen sein und 6000 Tonnen Schlacke fassen, der derzeitige Bestand liege bei etwa 10 000 Tonnen. Diese geringere Menge soll dann der einzige Lagerort für Salzschlacke auf dem Werksgelände sein, so Heidtmann auf Nachfrage von Bürgermeister Rainer Stolz. Davon verspricht sich das Unternehmen laut dem Geschäftsführer, dass das Material qualitativ besser erhalten bleibt und dass Regenwasser aus dieser Halde nicht mehr getrennt behandelt werden muss, sondern durch die Überdachung nur noch Regenwasser anfällt. Der Ausschuss hatte gegen das Baugesuch keine Bedenken.

