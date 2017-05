Stockach Klimawandel im Stadtwald: Forstleute machen den Stadtwald fit für die Zukunft

Einen Wald an den Klimawandel anzupassen, ist gar nicht so einfach – denn die Bäume brauchen Jahrzehnte zum Wachsen. Im städtischen Forst soll es die Artenvielfalt bringen. Eine Begehung mit Vertretern von Verwaltung und Gemeinderat.

Der Klimawandel ist in der Region angekommen. Das haben zuletzt die Obstbauern zu spüren bekommen. Aber auch die Forstleute wissen darum, dass sich das Klima verändert – "und zwar schneller als sonst", wie Wilfried Durejka, Referatsleiter im Kreisforstamt und Bereichsleiter für den Raum Stockach, erklärt. Genau das Tempo des Klimawandels sei für die Verantwortlichen im Stockacher Stadtwald ein Problem. Denn eigentlich denkt man im Forst nicht in Zeiträumen von Jahren, sondern eher von Jahrzehnten, wenn nicht Generationen. Was man heute tun kann, um einen Wald für tendenziell wärmeres und trockeneres Wetter bereit zu machen, beruht auf Erwartungen.

Durejka und sein Kollege Joachim Wingbermühle, Forstrevierleiter für Stockach und Hohenfels, setzen im Stockacher Stadtwald dabei auf Artenvielfalt. "Bei Eiche, Lärche und Douglasie geht man heute davon aus, dass es gut funktioniert", sagte Durejka am Rande einer Forstbegehung, bei der die beiden Männer vom Fach Gemeinderäten und Vertretern der Stadtverwaltung erklärten, wie sie den Stockacher Stadtwald pflegen und erhalten wollen. Wenn die Klimaerwärmung so weitergeht, seien in Baden-Württemberg kaum noch Fichten zu züchten und auch die Buche würde zurückgedrängt, erklärt Durejka den Besuchern. Diese beiden Arten seien im Stockacher Stadtwald mit jeweils 30 Prozent allerdings am stärksten vertreten. Auf exotische Arten woll man nicht zurückgreifen, so Durejka, sondern die Bestände pflegen und in den jungen Beständen auch die Nadelbäume fördern. "Wir müssen jetzt mehr pflegen", so Durejka.

Was das für die Stadt bedeuten dürfte, fasste Bürgermeister Rainer Stolz aus seiner Sicht zusammen: Es kostet Geld, und zwar mehr als Erträge hereinkommen. Dazu sagte Wilfried Durejka nach der Veranstaltung, dass die Forstleute durchaus ein ausgewogenes Ergebnis anstreben. Und in den zurückliegenden zehn Jahren sei es wirtschaftlich auch besser gelaufen als geplant.

Um Informationen aus erster Hand zu erhalten, stapft die Gruppe dann auch mal zu einer Stelle, an der die Forstarbeiter nach dem Hagelsturm 2004 junge Bäume gepflanzt haben – und die Fläche dann im wesentlichen in Ruhe gelassen haben. Vogelbeere und Birke hätten sich dann als "Pionierbaumarten" mit ihren leichten, vom Wind herangewehten Samen wild angesiedelt, erklärt Joachim Wingbermühle, auch Lärchen oder ein Kirschbaum kämen auf natürlichem Weg hinzu. Demnächst sollen hier die Forstarbeiter aber doch mal wieder pflegend eingreifen, auch wenn das groß angelegte Saubermachen, das man teilweise im Privatwald beobachten könne, eigentlich gar nicht gut für den Wald sei, so Wingbermühle. Liegen bleibe im Stadtwald aber nur Material, das dem Borkenkäfer, dem gefürchtetsten Waldschädling, keine Lebensgrundlage biete, ergänzte Durejka.

Sorgen macht den Forstleuten die Brombeere. Übermannshoch könne das dornige Gestrüpp auf freien Flächen wachsen, wie Wingbermühle zeigte, und dabei die jungen Bäume niederdrücken. Deswegen habe man auf einer Fläche den Boden samt den darauf wachsenden Brombeeren durchmulchen lassen, um mit Douglasien, Lärchen und Fichten aufzuforsten. Und dann ist da noch das Eschentriebsterben, das auch im Stockacher Stadtwald einen Bestand von Bäumen in einer feuchten Senke angegriffen hat. Erlen seien als Ersatzpflanzung möglich, erklärt Wingbermühle. Doch es gebe immer noch die Hoffnung auf immune Eschen, die die Pilzerkrankung überstehen können.

Und politisch wurde es bei der Forstbegehung auch noch. Denn angesichts des juristischen Streits um die Holzvermarktung (siehe Text rechts) warf Bürgermeister Rainer Stolz die Frage auf, ob man 2018 oder 2019 den städtischen Forstbetrieb anders organisieren müsse. Derzeit leiste die Stadt einen Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis dafür, dass Wingbermühle und seine Kollegen den Stadtwald "beförstern", so das Fachwort. Doch Durejka wiegelte ab. Bis der Streit juristisch abgearbeitet und das Waldgesetz geändert ist, dürften noch mehrere Jahre ins Land gehen.

Vermarktungsstreit und Zahlen