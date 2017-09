Stockach Kirchturmbesteigung und Führung: Die Höhen und Tiefen von St. Oswald

Interessierte Stockacher besichtigten den Turm der katholischen Kirche St. Oswald. Mesner Sebastian Reinholz übernahm die Führung und erzählte viel über die Glocken und das Gotteshaus.

Auf dem Weg zur Spitze des 38 Meter hohen Kirchturms mussten Teilnehmer der zweiten Besichtigung der St. Oswald-Kirche in den Sommerferien 126 sehr schmale und steile Treppenstufen aus Holz bezwingen. Oben angekommen erwartete sie das nächste Erlebnis. Das gleichzeitige Läuten der fünf Glocken erzeugte eine Wucht, die nicht nur im vibrierenden Holzboden, sondern auch im eigenen Körper zu spüren war.

Norbert Meinusch, der den Kirchturm zum ersten Mal besichtigte, fand die Klangfarben der Glocken besonders interessant. Die älteste wurde 1734 in Konstanz gegossen und wiegt etwa 1200 Kilogramm. Die anderen vier kamen 1950 dazu und wiegen zwischen 530 und 710 Kilogramm. Nur an großen Feiertagen wie Ostern und Pfingsten läuten alle fünf Glocken gleichzeitig, erzählt Sebastian Reinholz. Er ist seit 26 Jahren Mesner und Hausmeister der St. Oswald-Kirche in Stockach. Sein Interesse an Kirchenglocken entstand durch seinen Vater, der Glöckner in Rumänien war.

In den beiden Kirchturmzimmern stehen ältere und neuere Statuen von Heiligen, wie die Figur des Heiligen Sebastians aus dem Jahr 1730. Auch im Inneren der St. Oswald-Kirche und in der Unterkirche befinden sich Statuen von Maria und Josef sowie vom Erzengel Michael. Vor allem die Brüder Philipp und Niklas Scheffer, die an der Führung teilnahmen, fanden die historischen Figuren sehr spannend. Historisch wurde es auch, als Sebastian Reinholz die Geschichte von St. Oswald erzählte. Während die im 14. Jahrhundert erbaute Kirche beim Brand von 1704 vollkommen zerstört wurde, blieb nur der Kirchturm teilweise erhalten. 1733 wurden die Schäden an Kirche und Turm repariert, 1932 wurde wurde die Kirche komplett neu gebaut.

Nach den Besichtigungen der Tauf- und St. Oswald Kapellen rückte die Unterkirche von St. Oswald in den Vordergrund der Führung. Dort finden an Werktagen und im Winter aufgrund der Kälte in der Hauptkirche die Gottesdienste statt.