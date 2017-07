Stockach Kindergartenbeiträge in der Diskussion

Stockach rechnet weiter nach badischem Modell. Eine Entscheidung über einen Modellwechsel wird es wohl erst im Herbst geben.

Es hört sich an wie ein bürokratisches Detail, könnte aber für viele Familien einen echten Unterschied machen: die Frage, wie Kindergartenbeiträge berechnet werden. Bekannt sind die beiden Varianten als badisches und württembergisches Modell. In beiden bekommen Familien mit mehreren Kindern eine Ermäßigung auf die Elternbeiträge, allerdings auf unterschiedliche Art. Das württembergische Modell entlastet Familien mit vielen Kindern stärker als das badische.

Regelmäßig kommt auch in Stockach die Frage auf, ob es nicht Zeit für den Umstieg aufs württembergische Modell wäre – schon 2013 verzeichnet das Ratsinformationssystem das Thema in einer Sitzungsvorlage des Gemeinderats. Eine Entscheidung ist bislang nicht gefallen. Zuletzt wurde diese im Frühjahr 2016 auf Frühjahr 2017 verschoben. Und im Mai 2017 hat der Gemeinderat die Fortschreibung der Beiträge nach dem bisherigen badischen Modell beschlossen – eine Entscheidung, der sich in der Regel auch die freien Kindergartenträger in Stockach, wie zum Beispiel die beiden großen Kirchen, anschließen. Das Thema Modellwechsel werde dem Gremium wieder vorgelegt, sagte Bürgermeister Rainer Stolz damals.

Nicht allen Eltern gefällt es, dass diese Grundsatzentscheidung nach wie vor nicht getroffen ist. So heißt es in einer Stellungnahme des Elternbeirats im Wahlwieser Kindergarten St. Leonhard, dass die Gebührenfrage unter den Eltern ein "großes Thema" sei. Und die Vorsitzende des Gremiums, Monika Wochner, schreibt weiter, dass durch das in Stockach gewählte badische Modell Familien mit mehreren Kindern vergleichsweise stark belastet würden. Auch im städtischen Kindergarten in Espasingen sei die Tendenz der Eltern, dass ein Modellwechsel gut wäre, sagt Elternbeiratsvorsitzende Nicole Müller. Und auch der Elternbeirat des evangelischen Kindergartens "Zum guten Hirten" sehe die Entlastung von Familien mit mehreren Kindern positiv, berichtet die Vorsitzende Ina Merckling. Man habe sich aber auch die Frage gestellt, wie wegfallende Einnahmen ausgeglichen werden könnten. In der Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" sei das Berechnungsmodell hingegen weniger ein Thema, sagt die dortige Elternbeiratsvorsitzende Malin Jagow. Dort beschäftige die Eltern eher die Höhe der Gebühren – denn es gebe auch Familien, denen die nächste Beitragserhöhung um acht Prozent Probleme bereite.

Der Stockacher Hauptamtsleiter Hubert Walk, der bei der Stadtverwaltung für die Kindertagesstätten zuständig ist, schreibt in einer Stellungnahme: "Maßnahmen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz haben bei uns absolute Priorität vor der Beschäftigung mit der Frage, welches Beitragsmodell für diejenigen, die einen Platz haben, das gerechtere ist." Mit anderen Worten: Für die Stadtverwaltung geht vor, genügend Plätze zu schaffen. Bei der Frage danach, wann der Rat über den Modellwechsel entscheidet, verweist Walk darauf, dass eine der großen Parteien die Abschaffung der Elternbeiträge im Wahlprogramm für die Bundestagswahl habe – davor ergebe eine "aufwendige Umstellung" keinen Sinn. Im Klartext: Vor Oktober wird das Thema nicht auf der Tagesordnung des Gemeinderates stehen.

Dass das württembergische Modell nicht unbedingt starke Beitragssteigerungen für Familien mit einem Kind mit sich bringen muss, zeigt ein Blick nach Radolfzell. Dort wird schon länger württembergisch gerechnet und die Beiträge für Familien mit einem Kind bewegen sich laut Gemeinderatsdokumenten in einem ähnlichen Rahmen wie in Stockach. Aus den Ratsunterlagen geht allerdings auch hervor, dass der Anteil der Betriebskosten, der durch Elternbeiträge gedeckt wird, 2015 bei etwa 13 Prozent lag. Laut Hauptamtsleiter Walk erreichte Stockach 2015 etwa 18 Prozent, der von den Verbänden empfohlene Wert liegt bei 20 Prozent.

Die beiden Modelle