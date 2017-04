Stockach-Zizenhausen Kindergarten Zizenhausen: Neubau nimmt wichtige Hürde

Am Neubau des Zizenhausener Kindergartens steht der Rohbau, an dem Gebäude gab es nun das Richtfest. Der Kindergarten wächst mit den Ortschaften in Stockachs Norden.

Die Bevölkerung in den nördlichen Stockacher Ortsteilen wächst – und zwar so sehr, dass derzeit auch der Kindergarten Sonnenschein im Ortsteil Zizenhausen erweitert wird. Hier werden die Kinder aus Zizenhausen, Hoppetenzell, Mahlspüren im Hegau und Raithaslach sowie aus der Ortschaft Windegg betreut, Orte, in denen mehrere Baugebiete liegen und wo neue Bauplätze ausgewiesen werden. Der Richtbaum auf dem Gebäude zeigt, dass es mit der Erweiterung vorangeht, die entscheidende Etappe Richtfest hat der Neubau genommen. Er ersetzt den bisherigen Altbau aus dem Jahr 1963. Dessen Sanierung wäre zwar deutlich günstiger gekommen. Doch der Kindergarten sei ohnehin schon am Limit gewesen, sagte Ortsvorsteher Michael Junginger beim Richtfest.

Kindergartenleiterin Elke Tonner sieht das genauso: "Die Erweiterung ist sehr nötig, wir platzen aus allen Nähten." Denn durch den Neubau soll der Kindergarten von drei auf vier Gruppen vergrößert werden. Möglich sei dann beispielsweise ein Ganztagsbetrieb – ein Schlafraum sei eingeplant – oder die Betreuung von mehr Kindern unter drei Jahren. "Die Zahlen sagen schon jetzt, dass die Gruppen voll werden", sagt Ortsvorsteher Junginger, der sich über den Kindergarten als Standbein des Ortes freut. Die Außengruppe des Kindergartens Sonnenschein in Hoppetenzell bleibe davon unberührt, sagt Elke Tonner. Bislang sei die Zizenhausener Baustelle übrigens sehr leise und eine Attraktion für die Kinder gewesen, so die Kindergartenleiterin. Und Kinder und Team würden sich schon jetzt auf den Neubau freuen.

Architekt Ulrich Seeberger aus Espasingen berichtete am Rande der Feier von den Schwierigkeiten bei dessen Planung und Errichtung. Auf dem Gelände an einem steilen Hang habe man ein relativ großes Raumprogramm umsetzen müssen. Das sei dadurch möglich geworden, dass das neue Gebäude in den Hang hineinreicht. Deswegen müsse dieser auch mit einer Betonwand abgestützt werden, erklärt der städtische Bauleiter Manfred Raff. Und im unteren Stockwerk, das unter den Gruppenräumen in den Hang gebaut und von vorne belichtet wird, seien Räume für das Personal untergebracht, sagt Seeberger. Dem Gelände ist übrigens auch das Baumaterial geschuldet. Laut Bauamtsleiter Willi Schirmeister besteht der Neubau nun aus Dickschichtholz, nachdem ursprünglich mit Massivbauweise geplant worden sei. Die Bauelemente konnten dadurch mit dem Kran auf die Baustelle gehoben werden, viel Lagerfläche für Baumaterialien gibt es im Außenbereich des Kindergartens nämlich nicht. Den Wechsel beim Material nutzt Architekt Seeberger gestalterisch: Die Holzwände sollen im Inneren des Neubaus sichtbar bleiben.

Das Projekt in Zahlen

Beim Gemeinderatsbeschluss für das Bauvorhaben im Herbst 2015 habe die Kostenschätzung bei etwa 1,5 Millionen Euro gelegen, sagte Bürgermeister Rainer Stolz beim Richtfest. Eineinhalb Jahre danach bezifferte er die Kosten inklusive Ausstattung mit etwa 1,7 Millionen Euro, womit er sich zufrieden zeigte. Der neue Gebäudeteil soll etwa 40 mal 15 Meter groß sein, schildert Architekt Ulrich Seeberger. Der jetzige Altbau von 1992 wird saniert, wenn der Neubau fertig ist. Beide Teil der Baumaßnahme sollen dann laut Hauptamtsleiter Hubert Walk im August 2018 beendet sein. (eph)