Stockach Kinderartikelbörse: Anbieter können sich anmelden

Die Anmeldung ist nur am Samstag, 18. Februar, ab 8 Uhr möglich. Wir sagen, wie es geht.

Wer etwas auf der Kinderartikelbörse in der Jahnhalle anbieten möchte, hat am heutigen Samstag, 18. Februar, ab 8 Uhr die Möglichkeit, sich anzumelden. Die von den Mitgliedern des CDU-Stadtverbandes Stockach und den Helfern der Kinderartikelbörse organisierte Veranstaltung findet am Samstag, 11. März, zwischen 9 und 11.30 Uhr statt. Die Anmeldungen der Anbieter werden unter folgenden Telefonnummern angenommen: Selbstanbieter können sich unter Telefon (0152) 05 48 39 51 melden, Kommissionsanbieter unter Telefon (0162) 537 79 62. Die Handynummern sind nur am Anmeldetag so lange aktiv, bis alle Plätze vergeben sind.