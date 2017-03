Stockach Kinder werden bei Autounfall leicht verletzt

Ein Autofahrer hat vermutlich übersehen, dass ein vor ihm fahrendes Fahrzeug halten musste. Zwei Kinder, die im vorderen Auto saßen, wurden dabei leicht verletzt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der Unfall ereignete sich laut der Pressemitteilung der Polizei am Montag gegen 15.15 Uhr in der Straße Stadtwall. Ein Autofahrer hatte demnach vermutlich aus Unachtsamkeit übersehen, dass ein vorausfahrendes Auto halten musste, um auf den Parkplatz eines Discounters abzubiegen. Durch den Aufprall ins Heck des vorderen Autos wurden zwei darin mitfahrende Kinder leicht verletzt. Den materiellen Schaden an den beiden Autos beziffert die Polizei mit zusammen etwa 2500 Euro.