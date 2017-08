Stockach Kinder staunen über Fledermäuse

Bei der Fledermausnacht des Umweltzentrums wird deutlich, welch reger Flugverkehr im Stadtgarten herrscht.

Staunen und Aufregung gab es vergangene Woche im Stockacher Stadtgarten. Grund dafür war die gut besuchte Fledermausnacht des Umweltzentrums unter der Leitung von Alexandra Sproll. Die Fledermausschützerin erklärte nicht nur Merkmale der verschiedenen Tierarten, sondern demonstrierte ihr Wissen auch an lebenden Exemplaren. "Wir nehmen auch Pflegetiere auf", sagte sie. Als eines der Tiere gefüttert wurde, schauten die über 15 anwesenden Kinder gebannt zu. "Wir füttern sie vor allem mit Mehlwürmern", erklärte Sproll, "Und die müssen noch leben, sonst fressen die Fledermäuse sie nicht." Besagte Fledermaus ließ sich nicht wirklich durch die vielen Beobachter stören, und langte nach Herzenslust zu. "Man kann die ja schmatzen hören", meinte einer der jungen Zuschauer erstaunt. Und nicht nur das: Als Sproll die vielen, spitzen Zähne einer der Flugkünstler zeigte, konnte man das Tier eindeutig motzen hören. "Die meckern ständig", so die Tierschützerin verschmitzt. "Manchmal beißen sie auch."

Neben der Live-Demonstration gab es eine kurze Zusammenfassung der häufigeren Arten. So schlafen die Mausohrenfledermäuse bevorzugt in Höhlen bei 8 bis 10 Grad Celsius und jagen im Wald auf dem Boden Käfer, während die Mausfledermäuse eher in Tunneln bei frischen 0 Grad Celsius anzutreffen sind. Zudem können die Tiere nicht besonders gut sehen, und das auch nur in schwarz-weiß. Dafür ist ihr Gehör beeindruckend, vor allem das der Langohrfledermaus. Diese haben merklich größere Ohren als ihre Artgenossen. "Die können hören, ob ein Schmetterling auf einem Blatt sitzt oder landet", gibt Sproll zu verstehen.

Insgesamt gibt es nicht allzu viele Fledermäuse, was unter anderem an dem Einsatz von giftigen Holzschutzmittel in den 60er Jahren liegt. Die Nachtjäger können zwar relativ alt werden – 20 bis 30 Jahre, je nach Art – bekommen dafür aber nur wenig Nachwuchs. Die Methode zur Unterscheidung von Fledermaus- und Mäusekot sorgte für Gelächter bei den Erwachsenen. Denn die Hinterlassenschaften der Zwergfledermaus lassen sich mit den Fingern zerbröseln, während Mäusekot sich nicht so einfach verformen lässt.

Nach Einbruch der Dämmerung wurden mehrere Ultraschall-Messgeräte verteilt, die die Töne der Tiere für den Menschen hörbar machen und die Frequenz angeben. Mehrere Fledermäuse unterschiedlicher Arten waren zu sehen. Das für die Tiere typische Schnattern war mit den Ultraschallgeräten mühelos hörbar. Aufgeregt rannten die Kinder durch den Park und versuchten, die Tiere in den Bäumen und im Flug zu sichten. "Die Tiere fliegen zwar vor allem in der Morgen- und Abenddämmerung, aber auch in der Nacht kann man sie antreffen", so die Tierschützerin. Sie zeigt sich von der Ausbeute zufrieden. "Wir haben hier verschiedene Arten deutlich sehen können." Auch viele Zuschauer waren positiv überrascht.

Appell an Kaminbesitzer

Die Rauhautfledermaus rollt sich bei niedrigen Temperaturen zu einem Ball zusammen und sieht einem Erdklumpen täuschend ähnlich. Da diese Tiere gerne an Holzscheiten schlafen, soll man diese nicht direkt ins Feuer werfen. "Bitte das Holz kurz in der Wohnung aufbewahren, sodass die Fledermäuse aufwachen und umherfliegen können. Dann können Sie uns einfach anrufen und wir kümmern uns um die Tiere", so die Fledermausexpertin Alexandra Sproll.