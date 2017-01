Bodman-Ludwigshafen Katholisches Bildungswerk See-End: Voller Elan ins zweite Kurs-Semester

Das Katholische Bildungswerk See-End lockt im Januar mit Gymnastik-, Pilates- und Feldenkrais-Veranstaltungen.

Nach Abschluss des ersten Semesters am 30. November startet das Katholische Bildungswerk See-End in das zweite Semester. Ab sofort läuft im Werner- und Erika Messmer-Haus in Espasingen ein neuer Gymnastikkurs zum Herz-,Kreislauf- und Wirbelsäulentraining. Dieser Kurs findet an zehn Abenden unter Leitung von Gudrun Pohlmann und Regina Honold statt. Wer ihn belegen will, kann sich bei Renate Feindler, Telefon (07771) 16 84) anmelden. Mit 40 Euro ist man dabei.

Ab Freitag, 13. Januar, ist dann das Kaplaneihaus in Bodman Veranstaltungsort der meisten folgenden Veranstaltungen. So wird zu einem neuen Pilates-Kurs eingeladen, der als Doppelkurs um 8.45 und 9.45 Uhr an zehn Vormittagen stattfindet. Er wird von Cornelia Schmid geleitet und kostet 40 Euro. Schließlich geht am Montag, 16. Januar, um 18 Uhr, ein neuer Feldenkrais-Kurs unter Leitung von Feldenkrais-Pädagogin Ursula Wöhrle über die Bühne. Der an zehn Abenden stattfindende Kurs kostet 50 Euro. Anmeldungen für den Pilates- und Feldenkrais-Kurs nimmt Monika Lichtwald, Telefon (07773) 12 25 entgegen. Beide Kurse werden am Montag, 24. April, beziehungsweise am Freitag, 28. April, wiederholt.

Mit der Bachblüten-Therapie beschäftigt sich am Mittwoch, 18. Januar, um 19.30 Uhr, im Kaplaneihaus die Stockacher Apothekerin Annette Feldman. Der Vortrag führt in die Welt der Bachblüten und zeigt, welche Wirkung diese Blüten auf uns Menschen haben. Der frühere Militärattaché an der Deutschen Botschaft in Peking, Oberst a.D. Eberhard Möschel, wohnhaft in Markelfingen, widmet sich in seinem Vortrag am Mittwoch, 25. Januar, um 19.30 Uhr im Kaplaneihaus, der Ukraine. Ohne die Ukraine, so seine These, sei Russland kein eurasisches Reich mehr. Der Kern des Konflikts sei somit klar.

Eine Vortragsreihe ohne Wilderich Graf von und zu Bodman im Katholischen Bildungswerk ist schließlich nicht denkbar. Am Mittwoch. 1. Februar, heißt das Thema seines Referates um 19.30 Uhr im Kaplaneihaus sehr aktuell "Die Ritter von Bodman auf dem Konzil zu Konstanz 1414-1418". Nie, so seine These, waren die Ritter von Bodman so einflussreich in der Reichspolitik wie zur Zeit des Konstanzer Konzils. Vier Bodmaner Ritter erwähnt Ulrich von Richental in seiner Konzilschronik. Sie waren als königliche Räte bei der Vorbereitung mit der Quartiersbereitstellung und der Festlegung der Miet- und Warenpreise und während des Konzils als Botschafter des Königs in Vorarlberg und im Thurgau beauftragt.

In das Programm involviert ist auch der ökumenische Weltgebetstag der Frauen am Freitag 3. März, der in Ludwigshafen und Wahlwies abgehalten wird. Mit der "Alltagstauglichen Spiritualität" befasst sich am Mittwoch, 1. März (19.30 Uhr im Kaplaneihaus), die Meditationsleiterin, Religionspädagogin und Qigong-Lehrerin Monika Schwarz; und am Samstag, 25. März, wird ab 9 Uhr im Pfarrzentrum in Wahlwies zum traditionellen Oasentag zum Thema "Wenn wir zaubern könnten" eingeladen mit der Psychotherapeutin und Körperarbeits-Pädagogin Carin von Hagen (Konstanz).

Das Finale des zweiten Semesters bleibt dann Wilderich Graf von und zu Bodman vorbehalten, der an einem noch nicht festgelegten Sonntag im Frühjahr durch seinen Schlosspark führen und dabei Bäume Geschichten erzählen lassen wird. Eine ebenfalls noch nicht terminierte Führung durch die Pfarrkirche St. Peter und Paul beschließt den Reigen der Bildungswerk-Veranstaltungen.