Stockach-Mahlspüren im Tal Kastenwagen und Holztransporter streifen sich

Ein leerer Holztransporter mit aufgeladenem Anhänger und ein VW Crafter mit Anhänger haben sich am Mittwoch, 1. Februar, gegen 7 Uhr auf der Pfullendorfer Straße touchiert.

Wie die Polizei vermeldet entstand an dem VW ein Schaden von rund 350 Euro. Der Holztransporter fuhr nach dem Vorfall in Richtung Hohenfels davon, ohne dass sich der unbekannte Fahrer weiter um den Sachverhalt gekümmert hätte. Zeugenhinweise werden an die Polizei Stockach, Telefon (07771) 9391-0, erbeten.